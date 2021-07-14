AKP’li isim bahçesine usulsüz su taşıttı, mahalleli isyan etti

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde kıraç tarlaları satın alan ve satın aldığı tarlalara 450 dekar elma bahçe kuran bir şirket, bahçe içerisine açtırdığı kuyunun suyu yetersiz kalınca bölgedeki DSİ kuyularından bahçeye borularla su taşıttı. DSİ sulama sahası dışında olan bahçesine, 4 km mesafeden borularla su götüren AKP’li Mehmet Karcı’ya ait şirket, kuyudan bahçeye kadar olan 4 km’lik mesafede kullandığı sulama borularını Yeniköy sakinlerinin tarlasından geçirerek tarlaları da işgal etti.

Suyun usulsüz bir şekilde taşındığı gerekçesiyle mahkemeye başvurduklarını ifade eden mahalle sakinleri, mahkeme süreci devam etmesine rağmen, mahkemeden çıkartılan ara karar ile DSİ kuyularından bahçeye usulsüz şekilde su kullanımının devam ettirildiğini iddia etti.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Duruma tepki göstermek için bir araya gelen mahalle sakinlerine Jandarmanın da sert müdahalesi ile karşılaştı. Jandarmanın müdahalesi sonrası 2 mahalleli ise gözaltına alındı.

“SUYUMUZU KORUYUN”

Elma bahçesini alarak usulsüz şekilde su taşıyan kişinin 2018 seçimlerinde AK Parti’den Adana Milletvekili Aday Adayı olduğunu ifade eden Yeniköy Mahalle Muhtarı Hikmet Aytekin, başvurdukları her kurumdan elleri boş döndüklerini söyledi.

Yeraltı sularının çok azaldığını ve birkaç yıl içerisinde biteceğini söyleyen Muhtar Aytekin, “Buradan 4 köyün içme suyu karşılanıyor. Ayrıca buradan tarlalarımızı da suluyoruz. Zaten bölgemiz kuraklıkla boğuşuyor. Yeraltı suları çekildi. Şimdi de bu şirket yeraltı sularımızı usulsüz bir şekilde kullanıyor. Bize kimse de sahip çıkmıyor. Bu şirket sahibi Adana’dan geldi ve orada AK Parti’den Milletvekili aday adayı olmuş birisi. Duruma tepki göstermek için oturma eylemi yaptık jandarma müdahale etti. Kadınlarımıza bile copla saldırdılar. 2 mahalleliyi gözaltına aldılar. Yetkillere seslenmek istiyorum; lütfen bu usulsüzlüğe son verin. Suyumuzu koruyun” siteminde bulundu.

“350 HANELİ KÖYÜ 1 KİŞİYE TESLİM ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

Bölgede mahalleli ile buluşan CHP Ereğli Başkanı Veysel Gönülal ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“DSİ kanunlarına göre sadece kuyunun bulunduğu tarlanın sulanmasında müsaade vardır. Fakat burada köy merkezinden yine şirketin aldığı küçük bir parseldeki kuyudan alınan su çeşitli parsellerden geçerek yaklaşık 4 km uzaklıktaki şirketin bahçesine verilmeye çalışılmakta. Adli süreç devam ederken ülkenin her yerinde olduğu gibi adaletsizlik hukuksuzluk tarlanın ucunu bile bulmuştur en ücra köşede bile artık adaletsizlik hissedilmeye başlamıştır. Köy halkı suyunun bitmesinden korkmaktadır ve bu korku çok yerinde bir korkudur. Çünkü köylü halkı kuyularını sadece tarımsal sulamada değil aynı zamanda içme suyu olarak da kullanmaktadır. Size bir kuyu ve çok basit bir sorun olarak gözükebilir ama bu sorun aslında su sorunu değil adaletsizlik ve hukuk sorunudur 350 haneli bir köyü bir kişiye teslim etmekten başka bir şey değildir”

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