HaberlerGündem AKP’li isim partisinden istifa etti! Yazan: Alaturka Online - 11 Mart 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Meclis üyesi Kocabaş yaptığı açıklamada, “2009 yılında katılmış olduğum AK Parti’den 10 Mart 2020 tarihi itibariyle kendi isteğim doğrultusunda istifa ederek, belediye meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğim” ifadelerini kullandı. (İHA) İLGİLİ HABERİYİ Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AKP’ye katıldı