AKP’li İsmail Tamer, FETÖ ziyaretini böyle savundu: Bizi Amerika’ya Meclis gönderdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bugün TBMM’de yapacağı açıklama öncesi, Pensilvanya’da Fetullah Gülen’i ziyaret eden 12 AKP Milletvekili ile ilgili tartışma yeniden gündeme geldi. 2012 yılında ABD’de terör örgütü lideri Gülen’i ziyaret eden 12 AKP’liden biri olan Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri’de katıldığı yerel bir TV kanalında “Bizi Meclis Amerika’daki Türk günlerine gönderdi” dedi. Bu konu daha önce de tartışma konusu olmuş, milletvekilleri ABD’deki Türk günü etkinlikleri ve yürüyüşüne katılmak için TBMM tarafından görevlendirilmişti. Ancak AKP milletvekilleri bu programdan sonra ayrı bir program yaparak Pensilvanya’ya geçip, Fetullah Gülen ile görüşmüşlerdi.

‘DAHA ORTADA HİÇBİR ŞEY YOK’

İsmail Tamer, Kayseri’deki yerel TV’de önceki gün yaptığı açıklamada “Yıl 2012 daha ortada hiçbir şey yok” dedi ve Gülen ile görüşmeye giden vekilleri anımsatarak “Bayram Özçelik halen milletvekili Vedat Demiröz, Genel Başkan yardımcısı Osman Ören milletvekili. İlknur İnceöz şu anda milletvekili ve bu konudan sonra grup başkanvekilliği yaptı. 12 Nisan 2012’de ne FETÖ var ne olaylar var ne 17-25 var. Bizi Meclis, Amerika’daki Türk günlerine gönderdi” diye konuştu.

İsmail Tamer’in “Bizi Meclis gönderdi” şeklindeki çıkışı, yeni bir polemiğe kapı araladı. “İşlerine gelince Meclis, işlerine gelmeyince ‘Meclis’e hakaret’ diyorlar. Hâlâ FETÖ’nün siyasi ayağı için mücadele yok. Üstü örtülmeye çalışılıyor” yorumu yapıldı.

CHP’Lİ MAHMUT TANAL, MUSTAFA ŞENTOP’A SORDU:

Parası Meclis’ten mi çıktı?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP’li İsmail Tamer’in bu sözlerini Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Tanal, Tamer’in, Kayseri’de katıldığı yerel TV’de “Bizi Meclis Amerika’daki Türk günlerine gönderdi” dediğini hatırlatarak, şu soruları yöneltti: “2012’de ABD’de FETÖ’nün organize ettiği “Kültür Günleri” programına katılan ve Pensilvanya’da örgüt lideri Fetullah Gülen’le görüşen 12 Ak Parti Milletvekili, TBMM Başkanlığı tarafından mı görevlendirilmiştir? TBMM Başkanlığı hangi gerekçe ve yasal dayanakla milletvekillerini FETÖ’nün etkinliğine göndermiştir? ABD’ye giden Ak Parti Milletvekillerinin masrafları TBMM bütçesinden mi karşılanmıştır? Ne kadar harcanmıştır? TBMM bütçesinden karşılanmasının yasal dayanağı var mıdır?”