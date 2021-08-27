AKP’li işsiz yurttaş Kılıçdaroğlu’na öyle bir isyan etti ki.. ‘Artık vermem!’





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da yurttaşlarla bir araya geldi. AKP iktidarına oy verdiğini söyleyen işsiz bir yurttaş Kılıçdaroğlu'na, "Artık vermeyeceğiz. Ben de verdim, kardeşim de verdi. Artık vereceğiz. Ben eşimden ayrıyım, neden biliyor musunuz? İşsiz olduğum için. 40 yaşındayım bin gün sigortam yok. 19 yıldır bu parti iktidarda" diye sitem etti. Kılıçdaroğlu ise yurttaşa, "Beraber çözeceğiz İnşallah" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #haber #çorum #haberler #chp #cumhuriyethalkpartisi