AKP’li kadın ilçe başkan yardımcısı vahşice öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesinde meydana gelen olayda Gamze Pala isimli bir kadın, kendisine aşık olan Savaş D. ile görüşmeyi kabul etmedi. Uzun süre peşinde koştuğu kadını saplantı haline getiren Savaş D., dün akşam saat 22.00 sularında Pala’ya silahlı saldırıda bulundu.

AKP İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Savaş D., kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile boğazını keserek öldürdü. Saldırgan Savaş D. olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan öldürülen Gamze Pala’nın AKP İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. İHA

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