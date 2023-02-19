AKP’li kadın yöneticinin depremzede çocukla ilgili paylaşımına tepki

AKP Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş, Adıyaman’da ayağı çıplak küçük bir çocuğa gece yarısı top kek ve meyve suyu verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Şanlıurfa’da ikamet eden Kübra Dörtkardeş, depremin vurduğu Adıyaman’a 13 gün sonra giderek küçük bir çocuğa yiyecek verdi.

AKP’li Dörtkardeş, fotoğrafın altına “Senin ve senin gibi hiçbir çocuğun ayakları çıplak kalmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğim canım Abdullah. Çünkü benim önce oğluma sonra sizlere sözüm var” diye yazdı.

“DEVLET NEREDE DİYE SORAN OLURSA…”

Fatih Dörtkardeş ise Kübra Dörtkardeş’in fotoğrafını paylaşıp, “Devlet nerede diyen soran olursa, gecenin bu saatinde Adıyaman’ın viran olmuş mahallelerinde yalın ayak geçen Abdullah’lara yetmeye gitti dersiniz!” ifadesini kullandı.

PAYLAŞIMI SİLDİLER

Her iki isme de tepki yağdı. Dörtkardeşler, sosyal medya paylaşımlarını silmek zorunda kaldılar. İşte o tepkilerden bazıları;

SİZDE UTANMA YOK MU?

*Ve devlet bu ayağı çıplak evladımıza bir kek uzattı ve lüks arabasına binip sıcacık ve lüks evine gitti, hiç utanma, vicdan yok mu sizde?

*Hükümet deprem bölgesinde yok diyemezsiniz. Haksızlık etmeyin lütfen (!) Bakın, AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş, lüks aracıyla, depremin 13.gününde Adıyaman’da ayakkabısı ve montu olmayan bir çocuğa kek vermeye gitmiş..!

*Bu şahıs kendisini devlet olarak görerek depremden günler sonra lüks arabayla gittiği Adıyaman’da bir çocuğa meyve suyu ve top kek vererek vatanı kurtarmış.

*Şunun kendini devlet zannetmesine mi yanayım, küçücük çocuğun ayakkabısının bile olmadığına mı yanayım, bunların depremzedeleri siyasete alet edip sömürmesine mi yanayım.. Belki o çocuğun anası babası yok bugün, çocuğa meyve suyu verip prim kasmasına mı yanayım.!

*Sizde artık utanmada kalmamış.

*Bu rezil pr çalışmaları bitsin lütfen, utançtan öleceğiz.