AKP’li Karaca’nın verdiği poza AKP’liler de tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın sosyal medya hesabından Kızılcahamam kampına giderken VIP bir araçta fotoğraf paylaşmasına AKP’liler de tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, sosyal medya hesabında lüks bir araç içerisindeki fotoğrafını paylaşarak, “Herkesin cuması mübarek olsun. İstikamet Kızılcahamam AK Parti Genel Merkez 30. İstişare Kampı. 3 boyunca Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve parti yönetimimiz ile bir arada olacağız. Allah hayırlı kararlar almayı nasip etsin” diye yazdı.

FOTOĞRAF TEPKİ ÇEKTİ

Karaca’nın lüks araç içerisindeki fotoğrafı sosyal medyada tepki çekti.

Vatandaşların yanı sıra AKP Çorum Belediye Meclisi Reşit Keleş de Karaca’ya “şımarık” dedi.

Keleş sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, Ak Parti’nin Kızılcahamam kampına bu sabah böyle gitmiş. Bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyonu %2.98 yıllık %73.50. İnsanlar ciddi geçim sıkıntısı çekerken bu resmi vermek duyarsızlık mı, şımarıklık mı bilemedim. Sizler bu şekilde poz verirseniz ekonomi ile ilgili konuşmalarınızın hiçbir tesiri olmaz. Vatandaşın sıkıntısını çözemezsiniz. Sayın başkanım bu gibi olumsuzluklara geçit vermeyeceği inancındayım” diyerek Karaca’nı fotoğrafını paylaştı.

FOTOĞRAFI KALDIRIP ENGELLEDİ

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

Ardından da kendisini engelleyen Keleş’i engelledi. Sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Keleş, “Korkmaz Karaca tweetimi okumuşsun kulağın çekilip yanlışını kabül etme zorunda kalıp tweetini attığın gibi sildin. Yahu ne demeye beni engelledin, önce makamına uygun tweet atmayı öğren Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın omuzu arkasından millete kurşun atma, istifa et” ifadelerini kullandı.

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