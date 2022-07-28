AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden adrese teslim ihale

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirket, sadece bir teklif verilen ihalede, tek bir aracı 444 bin TL’ye kiraladı.

Fırat FISTIK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuda tasarruf yapılacağı duyurulsa da AKP’li belediye ve bağlı kuruluşlarda fahiş fiyatlara araç kiralama uygulaması hız kesmiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş adına araç kiralamak için 12 Mayıs’ta ihaleye çıkıldı.

İhalede dikkat çeken husus ise ihaleye katılmak için sadece bir şirket dökümanları indirdi ve tek teklifi de yine aynı şirket verdi.

Rekabet gerekliliklerinin işletilmediği ihaleyi kazanan Şahika Seyahat Taşımacılık Turizm şirketiyle 31 Mayıs’ta sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin bedeli 444 bin TL. Sözleşme detaylarına bakıldığında 444 bin TL’nin sadece bir adet sürücüsüz araç kiralaması için bu şirkete verileceği ortaya çıktı. Araç bir yıl boyunca kullanılacak.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Şirket daha önce de Kayseri Büyükşehir Belediyesi‘nden birçok ihale kazanmış, eski CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, 2011’de dönemin belediye başkanı Mehmet Özhaseki hakkında yine aynı şirketle yapılan bir araç ihalesi için suç duyurusunda bulunmuştu.

Geçen hafta da AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 142 milyon 207 bin TL’ye 580 araç kiraladığı ortaya çıkmıştı.

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