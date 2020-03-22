AKP’li Keleş’ten tepki çeken sözler! Corona virüsünün nedenini İmamoğlu’na bağladı!

AKP Malatya İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Leyla Keleş, Türkiye’deki Corona virüsü (Kovid-19) salgınına atıfta bulunarak, bunun sebebini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağladı.

Keleş, “Her şey 2019 Mart ayında başladı. Kudumsuz’un biri “Mart’ın sonu bahar”dedi. O yıl bahar gelmedi” ifadelerini kullandı.

“MARTIN SONU BAHAR DEDİ, BAHAR GELMEDİ”

Keleş, yerel seçimlerde CHP’nin kullandığı seçim sloganlarını tek tek sıralayıp, Corona virüsün (Kovid-19) nedeni olarak İmamoğlu’na atıfta bulundu.

AKP’li Keleş, paylaşımında, “Her şey 2019 Mart ayında başladı. Kudumsuz’un biri ‘Mart’ın sonu bahar’dedi. O yıl bahar gelmedi ‘Her şey çok güzel olacak’ dedi. Depremler felaketler bizi buldu. Camide Yasin okudu. Tüm camiler kapandı. ‘Kucaklayacağız’ dedi tokalaşmaya hasret kaldık” ifadelerini kullandı.

Keleş, gelen tepkilere ise ‘İroni yaptım’ karşılığını verdi.

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