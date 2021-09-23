AKP’li komşu İYİ Parti’nin başına bela oldu

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, İYİ Parti teşkilatının üst katında oturan AKP’li şahıs, tacizleri, hakaret ve saldırgan tavrı ile partilileri canından bezdirdi.

Latif SANSÜR

Güzelbahçe İyi Parti İlçe Teşkilatı’nın üst katında oturan AKP’li şahsın taciz, sözlü ve fiziksel saldırıları, İYİ Parti yöneticilerini canından bezdirdi.

AKP’li şahıs İYİ Parti lideri Meral Akşener’e, partililere hakaretler etti.

İYİ Partinin tabelasını kapatmak için yukarıdan Tayyip Erdoğan posteri sarkıttı.

Akşener’e hakareti dışında, İYİ Parti yönetici ve üyelerinin onlarca şikayetine karşın şahıs hakkında hiçbir işlem yapılmadı.

Aynı şahsın, daha öncesi kiracı olan CHP İlçe Örgütü üye ve yöneticilerine de aynı davranışlarda bulunduğu ortaya çıktı.

“SORUNU KONUŞARAK ÇÖZMEYE ÇALIŞTIK”

Söz konusu şahısın mahalle sakinlerine de sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunan ve hakkında pek çok soruşturma olan bir kişi olduğunu söyleyen İYİ Parti İlçe Başkanı Afet Albaş, “İlçe teşkilatımızın üst katında oturan bu şahıs önceleri partililerimize sözlü saldırılarda bulundu, daha sonra Genel Başkanımız Meral Akşener’in posterine zarar verdi. Başlarda komşuluk hukuku gereği kendisi ile konuşarak sorunları çözmeye çalışsak da saldırıların devam etmesi üzerine kendisi hakkında bir kaç kez şikayetçi olmak durumunda kaldık. Hali hazırda bu şahıs hakkında Meral Akşener’e karşı sarf ettiği sözler nedeni ile dava açılmış olup yargılama devam etmektedir” dedi.

“CUMHURBAŞKANININ POSTERİYLE BİZİ TACİZ EDİYOR”

Kendilerine, parti üyelerine yapılan fiziki saldırı ve hakaretleri nedeniyle yapılan onlarca şikayete rağmen şahıs hakkında tatmin edici hiçbir gelişme yaşanmadığını eleştiren Albaş, “Son olarak bu şahıs İlçe teşkilatımızın tam üst katına denk gelen balkonundan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘a ait bir poster asmak sureti ile hem bizim hanemizin alanına müdahale etmiş hem de tabelamıza zarar vermiştir. Elbette bizim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının posterinin asılması ile ilgili bir sorunumuz yoktur. Bizim şikayetimiz bu posterin şahsın farklı amaçlarına alet edilmesi ve bizleri taciz etme aracı olarak kullanılmasındadır” ifadelerini kullandı.

“ONLARCA ŞİKAYETE RAĞMEN İŞLEM YAPILMADI”

Yapılan şikayetlere rağmen posterin yerinde durduğunu belirten Alabaş, şunları söyledi:

* Mala zarar vermekten dolayı gerekli yerlere şikayetimiz yapılmış olsa da halen bu poster yerinde durmakta ve herhangi bir yasal işlem yapılmamaktadır.

* Eminiz ki Sayın Cumhurbaşkanı da posterinin kişisel gizli amaçlar için kullanılmasını istemeyecektir, bu şahıs Cumhurbaşkanının resmini kullanarak bizleri taciz etmeye çalışmaktadır.

* Biz şikayetimizi yaptık bundan sonra da bu yasal sürecin takipçisi olacağız.

* Kuruluş aşamamızdan ve pek çok engelleme ile karşılaşmış bir parti olarak Hiçbir kaba kuvvetin bizi yıldıramayacağını da bu vesile ile belirtmek isterim.

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