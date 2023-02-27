AKP’li kültür başkanından ‘Hükümet istifa’ sloganına küfür ve tehdit

AKP iktidarının, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı bölgeye etkili ve zamanında müdahale etmediği tartışmaları sürerken, önce Fenerbahçe-Konyaspor futbol maçının ardından da Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında tribünlerinden “Hükümet istifa” sesleri yükselmişti.

KÜFÜR, HAKARET, TEHDİT..

AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin statlardaki protesto sloganlarına küfür ve hakaretle karşılık verdi. Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda slogan atanları “Çapulcu” olarak nitelendirerek “Hesap vereceksiniz” diye de tehdit etti.

“DEVLET HESAP SORAR!”

AKP’li Sefa Şahin, paylaşımlarımda şu ifadeleri kullandı;

*Her fırsatta Türkiye’ye olan düşmanlıklarını dile getiren örgütlerin ülke içinde kullanışlı aparatları, operasyon çocukları, sizin için güneş hiç bir zaman doğmayacak. Devlet hesap sorar!

*Bunlar hiç bir kulübümüzün gerçek taraftarları değildir. Paralı köpekler, satılmış şerefsizler, operasyon çocuklarıdır. Hesap vereceksiniz!

*Çapulculara diyorum ki, “Hadi ordan ulan…”

” PROTESTOLARIN HAKLI OLDUĞUNUN CANLI KANITISINIZ “

Şahin’in hakaret ve tehdit paylaşımlarının altına yorum yapanlar, kullanılan dili kınadı. Bir sosyal medya kullanıcısı “Hükümet istifa söylemlerinin ne kadar haklı olduğunun canlı kanıtısınız” diye yazarken, bir başkası, “Demokrasilerde ifade özgürlüğü en temel haktır.

Hükümet istifa demek hükümetin başında bulunanları istifaya davet etmektir. AKP devlet değildir, sadece hükümettir. Seçimle gelir seçimle gider. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır. Ağzını bozma abilerin gibi” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.