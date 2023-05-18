AKP’li Kurtulmuş: Yüzde 50 artı 1 olsaydı iyiydi de…

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş seçim sonuçlarını CNN Türk’te değerlendirdi. Kurtulmuş, şunları söyledi:

– Yüzde 50 artı 1 olsaydı iyiydi de 49,5 oldu kötü diyemeyiz. Bu seçmenin iradesine haksızlık olur, saygısızlık olur. Siyasi hayatımız boyunca, “Sandıktan çıkan karar ne olursa olsun baş göz üstüne.” dedik. Onun üstüne bir tek söz söylemeyiz.

İKİNCİ TUR HEDEFİ

– Ama ilk turu değerlendirmek gerekirse ilk turun kesin galibi, Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İlk turun kesin galibi Cumhur İttifakı’dır, AK Parti’dir. AK Parti de en yakın rakibinden 10 puandan fazla bir farkla öndedir.

Oy oranı konusunda bir hedefin olup olmadığı sorusuna Kurtulmuş, “Hedef 50 artı 1’dir ama ikinci turda öyle görünüyor ki siyasi analizler de onu gösteriyor, Cumhurbaşkanı’mız çok daha büyük bir oy farkıyla Cumhurbaşkanı seçilecek” diye yanıt verdi.