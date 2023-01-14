AKP’li liderin skandal kelamlarına bu fotoğrafla karşılık verdi

Kocaeli’de Gebze Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısında, Belediye Başkanı AKP’li Zinnur Büyükgöz’ün, “Fakirlik edebiyatı yapanlar daha sonra Starbucks’ta kahve içiyor” sözlerine, İYİ Parti ilçe Başkanı Burak Uluköylü, ucuz ekmek kuyruğu fotoğrafı ile yanıt verdi.

Kocaeli’de İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, Kasım ayı meclis toplantısında, Belediye Başkanı AKP’li Zinnur Büyükgöz’ün “Fakirlik edebiyatı yapanlar daha sonra Starbucks’ta kahve içiyor” sözlerine, ilçedeki halk ekmek büfesi önündeki ucuz ekmek için kuyrukta bekleyen vatandaşların fotoğrafı ile yanıt verdi.

“HALK EKMEK BÜFESİ KUYRUĞU STARBUCKS’A KADAR UZANACAK GİBİ”

Burak Uluköylü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

*Halk Ekmek Büfesi kuyruğu Starbucks’a kadar uzanacak gibi Sayın Zinnur Büyükgöz başkanım.

*Gebze Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında CHP Grubu adına grup sözcüsü Saide Arslan hanımefendi mecliste söz alarak, ‘Günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler var.

*Bizlerin bu konuda Gebze’deki durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına tek öğün yemek ihtiyacını karşılamak için yemek dağıtımı önerimiz var’ diyerek bir önerge vermişti. Siz de, ‘Memlekette aç bırakmıyoruz.

*Sosyalist fakir edebiyatı geride kaldı. Fakirlik edebiyatı yapanlar daha sonra Starbucks’ta kahve içiyor’ diyerek mukabele etmiştiniz.

“SİZİN BU DİLİNİZİ İÇİNE SİNDİREMEMİŞ OLACAK Kİ…”

*Mukabele ederken kullanmış olduğunuz bu dili ben de size yakıştıramamıştım ki; o sırada Gebze Belediyesi Ak Partili Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Yaşar Çakmak, sizin bu dilinizi içine sindirememiş olacak ki, sizi düzeltmek adına, size mukabelede bulunarak ‘Taleple ilgili bir çalışma yapalım, bir bakalım duruma’ diyerek ortamı yumuşatmak istemişti.

“OYSA SİZ, HZ. ÖMER’İN SÖZÜNDEN İLHAM ALARAK YOLA ÇIKMIŞTINIZ”

*Aşağıda dikkatlerinizi çekmek istediğim iki resim karesini paylaşıyorum; burası bölgemizdeki Starbucks’a yaklaşık 400 metre mesafedeki yaklaşık 20 bin nüfuslu Yenikent Mahallesi Muhtarı Esengül Aktaş hanımefendinin de Halk Ekmek büfesinin yetersizliğinden şikayet ettiği Yenikent Mahallesi Halk Ekmek büfesindeki kuyruk.

*Piyasada 5 TL olarak satılan ekmeği, Halk Ekmekten 3,75 TL’ye satın almak isteyen dar gelirli vatandaşların ekmeği piyasadan 1,25 TL daha ucuza almak için oluşturdukları kuyruktur. Daha doğrusu size göre ‘fakirlik edebiyatı’ olarak tanımladığınız 1,25 TL’nin resimdir. Oysaki siz; Hz.Ömer’in, ‘Dağlara buğdaylar serpin Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler’ sözünden ilham alarak yola çıkmıştınız.