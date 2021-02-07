AKP’li Mahir Ünal’ın ‘bizi mahvettiniz’ diyen çiftçiye cevabı tepki çekti

Televizyon programına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a son zamanlarda esnafın, besicinin, çiftçinin dertleri soruldu.

“Öncelikli olarak ben bir siyasetçi olarak büyük fotoğrafa bakarım. Bir ekonomist olmadığım için rakamlar konusunda iyi olduğumu söyleyemem” diyerek söze başlayan Ünal, bir siyasetçi gözüyle büyük fotoğrafı şu örnekle yorumladı:

ÇİFTÇİYLE ARASINDAKİ DİYALOĞU ANLATTI

*2018 yılı Haziran seçimleri döneminde bizim Kahramanmaraş Bertiz dağlık bölgesinde seçim gezisindeyiz. Dağın başındayız. Mayıs ayı. Bir delikanlı geldi. Bana ‘Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz, çiftçi şu durumda’ dedi. Ben de bu arada 14 yaşına kadar çiftçilik yapmış birisiyim.

*Üzerinde beyaz bir gömlek var. Cebinde bir telefon var. Dedim ki, ‘Telefonu alabilir miyim?’ Telefonu aldım. iPhone 6. Dedim ki ‘Telefonu kaça aldın?’ 3 bin 400 – 4 bin 500 lira mı ne dedi. ‘Kaç taksitle aldın?’ dedim. ’24 taksitle aldım’ dedi.

*’Bunun internet paketi de var mı?’ dedim (Gülerek) ‘Var’ dedi. ‘Ayda kaç lira ödüyorsun buna?’ dedim. ‘450 lira ödüyorum’ dedi. ‘Sen burada bulunduğun yerde ayda 450 lira bu telefona ödeyebiliyorsun.

*Bu şu demek: Bizim kaynaklarımızı, finansmanımızı, üretim yeteneğimizi kullanma becerimiz demek aynı zamanda bu. Çiftçimizle ilgili sorun var mı? Tabii ki var. Esnafla ilgili sorun var mı? Özellikle son bir buçuk yılda tabii ki var.

“BARDAĞIN YÜZDE 30’U BOŞ AMA…”

Esnafın durumunu anlatmak için örnekler vermeye devam eden Ünal, şöyle sürdürdü:

*Bakın bugün Amerika eğer 2,5 trilyon dolar para basmasına rağmen çok ciddi sorunlarla karşılaşıyorsa, Avrupa Birliği 1 trilyon euro’luk bir finansman oluşturmasına rağmen çok ciddi sorunlar yaşıyorsa, Hollanda’da geçen gün yağma olayları yaşandı…

*Biz SGK borçlarını erteleme, kredi borçlarını erteleme, diğer taraftan kısa çalışma ödeneğinden tutun da birçok destekleri sağlıyoruz. Ama bütün bunlar sorunlar olmadığı anlamına gelmiyor. Ben hep şu örneği veriyorum. Diyorum ki elimizde bir bardak var.

*Biz 18 yılda bu bardağın yüzde 70’ini doldurduk. Ama yüzde 30’u boş. Şimdi bu bardağın yüzde 30’luk boşluğunu da konuşalım. Ama yüzde 70’lik doluluğunu da konuşalım. Çünkü bir dönem bu ülkede bardak yoktu. Bırakın bardağın içindeki suyu, bardak yoktu. Biz yüzde 30’luk boşluğu da Allah’ın izniyle doldururuz.

“CHP İKTİDARA GELDİĞİNDE BU BARDAĞI DOLDURUR MU?”

*CHP iktidara geldiğinde bu bardağı doldururlar mı? Yerel yönetimlerde ne yaptıklarına bakıyorum. Bizim geleneğimiz yerel yönetimlerden iktidara geldi. Millet yerel yönetimlerden bizi gördü. Bir iktidar oluştu 1994’ten itibaren.

*Bugün bunların ne yapacağını anlamak için yerel yönetimlere bakıyorum. Sıfır yönetim organizasyon yetenekleriyle gelseler şu bardağın yüzde 70’lik kısmını da boşaltırlar.

“SARAY SOSYETESİNİN VATANDAŞA BAKIŞI”

Mahir Ünal’ın konuşmasında çiftçiyle olan diyaloğu kısmı tepkiler aldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “AKP’li Mahir Ünal’ın kendisine yoksulluktan yakınan Maraşlı genç için yaptığı yorum: ‘Cebinde iPhone 6 var, bir de internet paketi almış.’ Bir eli yağda bir eli balda saray sosyetesinin vatandaşa bakışı” diye tepkisini dile getirdi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de o sözlere sert tepki göstererek, “Siyasetin gelmiş geçmiş en yetenekli bukalemunu Mahir Ünal öyle zıvanadan çıkmış ki çiftçinin cebindeki telefona bile göz dikmiş. Eski de olsa akıllı telefonu varsa hiç konuşmasın çiftçi. Kredisini ödeyemeyen, traktörünü haczettiğiniz çaresiz çiftçi, kan ağlıyor kan” ifadelerine yer verdi.

ÜNAL’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Mahir Ünal, tepkiler üzerine daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Bugün Türkiye’nin tarımsal üretimde geldiği noktayı vurgulamak ve en üçra dağ köylerimizde bile internet ve akıllı telefon kullanımı olduğunu belirtmek için verdiğim örneği çiftçilerimize karşı bir söylenmiş gibi sunmanız zavallıca yapılmış bir hakikat suikastidir” dedi.

Ünal açıklamasında veriler de paylaşarak şöyle devam etti:

“Daha önce tarımsal hasılada Avrupa’da 4. sıradayken, 2005’ten beri Avrupa’nın 1. sırasındayız. Tarımsal hasılamız 4 kattan fazla arttı. 2002’de 1,8 milyar lira olan tarımsal destek miktarı, yaklaşık 12 kat artışla 2020’de 22 milyar liraya çıktı. Tarımsal hasılamız son 2 yılda yüzde 47 artışla 277 milyar 5 milyon liraya ulaştı. Son 18 yılda çiftçimize toplam 310 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık. Son 18 yılda tarımsal ihracatımız; 5 kat artışla 3,7 milyar dolardan, 18 milyar dolara yükseldi.”

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