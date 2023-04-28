AKP’li meclis üyesi istifa etti: Yapılan usulsüzlük ve hukuksuzlukların ortağı olmak istemiyoruz

Bitlis’te 2019 yerel seçimlerinde AKP’den Tatvan Belediyesi meclis üyeliğine seçilen Cezmi Taşdemir ve Nedim Balkın, yaptıkları açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

“HALKIN SORUNLARINI DEĞİL ŞAHSİ İŞLERİNİ ÖNCELİYOR”

AKP’li Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani’nin istişare ve ortak akla önem vermediğini, halkın sorunlarından ziyade kendi şahsi çevresinin işlerini öncelediğini vurgulayan Taşdemir, yaptığı açıklamada AKP’nin çözüm kabiliyetinin sona erdiğini söyledi. Tatvan Belediye Meclis Üyesi Taşdemir, yaptığı istifa açıklamasında şunları söyledi:

* “2019 mahalli idareler seçiminde Tatvan Belediye Başkanlığı AK Parti Meclis üyesi olarak seçilmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar Tatvan halkının sorunlarının çözümü için mecliste elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştık.

* Belediye başkanının istişare ve ortak akıla önem vermeyişi, Tatvan halkının sorunlarının çözümünden çok kendi ve çevresinin şahsi işlerini öncelemesi, meclisteki üyelerin düşünce ve çözümlerini göz önüne almayışı nedeniyle kendileriyle çalışma imkanımız kalmamıştır.

“AK PARTİ’NİN SORUN ÇÖZME KABİLİYETİ SONA ERMİŞTİR”

* Ayrıca belediyede yapılan usulsüz işlemleri engellemeye çalışmamız, kamunun menfaatini gözetmemiz nedeniyle pasifize edilmemiz için yönetim tarafından her yola başvurulmuştur.

* Geldiğimiz süreç içerisinde AK Parti’nin sorun çözme kabiliyeti sona ermiştir. Yapılan tüm usulsüzlükleri kendilerine bildirmemize rağmen hiçbir şekilde müdahale edilmemiş tam tersine yapılan usulsüzlüklere göz yumulmuştur. Bu da belediye yönetimini cesaretlendirmiştir.

* Yapılan usulsüzlük ve hukuksuzlukların ortağı olmak istemiyoruz. Bugüne kadar belediye içinde buna karşı yapmış olduğumuz mücadeleyi belediye meclis üyesi olarak devem ettireceğiz.

* Bu sebeplerle AK Parti üyeliğinden ve AK Parti meclis üyeliğinden istifa ediyoruz. Şimdilik bağımsız olarak belediye meclis üyeliğini devam ettireceğiz.”