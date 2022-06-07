AKP’li Meclis üyesinden CHP’li vekillere: Biz kendi kabahatimizi biliyoruz, bu işi çözün

Hakkari’de esnaf ziyaretinde bulanan CHP’li vekillerle karşılaşan AKP’li meclis üyesi “Bir kilo domates 30 lira olmuş. 4 aydır bir domates alamayan ailelerin olduğunu biliyorum. İnsanlar işsiz, gelirsiz, sigortasız, evlerinde oturuyorlar. Bu bizim kendi suçumuz. Biz kendi suçumuzu biliyoruz. Muhalefetin de suçu var. Muhalefet olarak bu sorunların üzerinde durun; bu sorunları çözün” dedi.

İsmail AKIN

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Genel Merkezi’nin görevlendirmesiyle Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile birlikte gittiği Hakkari’de, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Son 8 yıldır kendi dükkanını işlettiğini dile getiren Hakkarili esnaf, “Bugün bir talip çıkarsa dükkânı devredip gidip evde oturacağım. Çalıştıkça borçlarımız daha çok artıyor. Pandemiden önce 30-40 bin lira borçluydum, şimdi 300 bin lira borçluyum. Gün geçtikçe kötüye gidiyor. Özellikle küçük esnaf bitti, esnaflık diye bir şey kalmadı” diye konuştu.

ANAOKULUNDAKİ KIZIM HARÇLIĞI İLE BİR KEK BİR SU ALAMIYOR

Her geçen gün halkın alım gücünün hızla eridiğini dile getiren esnaf “Geçen sene anaokulunda okuyan kızıma 5 lira harçlık veriyordum. Bugün verdiğimde kızım suratıma bakıp baba ‘bu ne?’ diyor. Haklı çocuk. Bir su 3 lira olmuş. Bir kek 3,5 lira olmuş. Çocuk 5 liraya bir su, bir kek alamıyor” diye dert yandı.

“ÇEREZ SATAMIYORUM”

Milletvekillerini boş çerez reyonunu gösteren dükkân sahibi, “Çerez reyonum boş. Neden? Çünkü satamıyorum. Geçen yıl Antep fıstığını yarım kilosunu 65 liraya satıyordum. Şu anda Antep’ten çıkışı 85 lira. Buraya gelene kadar masraflar ekleniyor. Benim de kazanmam için en az 100 liranın üstünde satmam gerekiyor. İnsanların da alım gücü kalmadı” dedi.

“BUNALIMDAYIZ NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ”

Çalıştıkça borçlarının daha çok arttığını, evde otursa daha az zarar edeceğini dile getiren esnaf, “300 milyar borç nasıl ödenir. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geleceğe dönük bir umudumuz da kalmadı” diye umutsuzluğunu belirtti.

Esnafın umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini, sorunların iktidar değişimi ile hızlıca çözüleceğine dikkat çeken Budak, “Seçim sandığı halkın önüne gelsin diye bastırıyoruz. Getirin kardeşim sandığı halkın önüne. Halk sizi hala onaylıyorsa yönetmeye devam edersiniz. Seçimle yaşanacak bir iktidar değişimi ile birlikte, halk derin bir nefes alacak, ekonomiye güven yeniden sağlanacak” diye konuştu.

AKP’Lİ HAKKARİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ: BİZ KENDİ KABAHATİMİZİ BİLİYORUZ

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık esnaf ziyaretleri sırasında, AKP‘li Hakkari Belediye Meclisi üyesi ile caddede karşılaştı. Ekonomik durumun kötüye gittiğini ifade eden Meclis Üyesi milletvekillerine, “Biz kendi kabahatimizi biliyoruz, muhalefet olarak bu işi çözün’ diyerek içini döktü.

Meclis Üyesi, “ Bir kilo domates 30 lira olmuş. 4 aydır bir domates alamayan ailelerin olduğunu biliyorum. İnsanlar işsiz, gelirsiz, sigortasız, evlerinde oturuyorlar. Bu bizim kendi suçumuz. Biz kendi suçumuzu biliyoruz. Muhalefetin de suçu var. Muhalefet olarak bu sorunların üzerinde durun; bu sorunları çözün. Hakkari’de bir litre mazot 27 liradır. 1 litre mazot neredeyse iki doları buldu” dedi. Vekillerin ‘Seçim çağrısı yapıyoruz, sandığı getirmekten korkuyorlar’ sözlerine ise ; “Hodri meydan. Sandık gelsin” diyerek yanıt verdi.