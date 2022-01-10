AKP’li meclis üyesinden skandal ‘Bektaşi’ açıklaması! İmamoğlu’ndan tepki

AKP İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın Bektaşiler hakkındaki hakareti büyük tepki çekti. Kaynar, konuşmasında “Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar” dedi. Kaynar’ın konuşmasını sosyal medyadan paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu, “Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi’nde vücut buldu” dedi.

İBB Meclisi ocak ayı oturumları Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirilen ilk birleşimde AKP Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar’ın Bektaşiler hakkında söylediği sözler tepkilere yol açtı.

Pendik’teki gecekonduların tasfiye edilmesi için AKP ve MHP grubunun verdiği tahsis teklifi üzerine mecliste tartışma yaşandı. Toplantının son bölümünde grup adına söz alan Muhammet Kaynar, İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’ya cevaben şöyle konuştu:

“Ben hukuk komisyonu başkanı olarak konuşuyorum. Hukuk komisyonunun verdiği kararlarla ilgili arkadaşımız maalesef asla doğru olmayan bilgiler söyledi. Onu düzeltmem gerekiyor. Bu çerçevede söz hakkı istiyoruz. Arkadaşımız bir sürü kanun numaraları okuyor. Zannedersiniz ki gerçekten hukuki bir şeyler söyleyecek. ‘Bu idarenin yetkisinde’ diyor. Hayır efendim. Bütün kamuoyu da duysun. 5338 sayılı belediye kanunun 18. maddesinin E fıkrasını okusunlar… Sosyal konutlarla ilgili 3 defa buraya teklif getirdik reddettiniz diyor. Asla böyle bir şey olmadı, tamamen yalan bir ifadedir. Biz tahsislerle ilgili gelen talebin tamamını okumadı. Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar…”

CHP SIRALARI AYAKLANDI

Kaynar’ın Bektaşiler ile ilgili sözleri üstüne salondan uğultular yükselmeye başladı. Kaynar, “Tamam Bektaşiler ile ilgili ifademi geri alıyorum. Meşhur hikayeye atıf yapmak için söyledim, tamam, sorun yok” diyerek kendini savundu. CHP sıraları ayaklanarak meclis başkanından müdahale istedi. Meclis Başkanı Okul ise, “Konuyu başka yerlere çekmeyelim. Konunun siz de biliyorsunuz ki bununla alakası yok. Hiç başka taraflara çekmeyelim” diye yanıt verdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Kaynar, tepkiler üzerine özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuyla ilgili meşhur bir hikayeye atıf yapmak için bunu söyledim. Bektaşi vatandaşlarımızla konunun ilgisi yoktur. Biz Hacı Bektaş hazretlerine gerekli saygıyı gösteren insanlarız. Bu konuda yanlış anlayan da varsa ondan da özür dilerim. “

“ÖTEKİLEŞTİRME ZİHNİYETİ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kaynar’ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Söz konusu ifadeleri paylaşan İmamoğlu, “Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi’nde vücut buldu. Üzüldüm. Oysa 2021, UNESCO tarafından dünyanın barış, kardeşlik ve hoşgörüsünün sembolü ilan edilen Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmişti” dedi.

“YENİ BİR SKANDAL”

Tarık Balyalı ise, “Halk Ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlarımıza “onlar fotoğraf çektirmek için bekliyorlar” diyen zihniyet maalesef bugün de yeni bir skandala imza attı” şeklinde tepki gösterdi.

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