AKP’li meclis üyesinin arazisinde uyuşturucu çıktı

Aksaray Eskil ilçesinde Kaputaş Yaylasında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kişiye ait olduğu belirlenen aralarında AKP Eskil Belediye Meclis Üyesi Abdullah Gözen’e ait olan arazinin de bulunduğu mısır koçanları arasına gizlenmiş 483 kök kenevir bitkisi, tarla sahiplerinin evinde yapılan aramada ise 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Müslüm EVCİ

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalarda Eskil ilçesinde Kaputaş Yaylasında bulunan mısır tarlalarında kenevir bitkisi yetiştirilerek kubar esrar üretimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından yapılan çalışmada, arazilerde ekim yapan Abdullah Gözen (52), Dursun Y. (26) ve Tahir Y. (46) isimli şahıslar takibe alındı.

MISIR KOÇANLARI ARASINA GİZLENMİŞ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 1 hafta boyunca teknik ve fiziki takip yapan jandarma ekipleri, yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. Komandolarla birlikte mısır tarlalarında gerçekleştirilen operasyonda, mısır koçanları arasına gizlenerek yetiştirilmiş 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Takibe alınan 3 şahsın evine de operasyon yapan jandarma, 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonda aralarında bulunan AKP Eskil Belediye Meclis Üyesi Abdullah Gözen ve 2 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda ayrıca 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. 1 gün gözaltında kalan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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