AKP’li Metin Bulut: Seçim bildirgemiz 28 Ekim’de açıklanacak

AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, partisinin seçim bildirgesini 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Bulut, “Artık ülkenin seçim atmosferi hakim ama bizim için fark eden bir şey yok biz seçimden öncede bu şekilde çalışıyorduk bundan sonra da bu şekilde çalışacağız ama belki propaganda dönemi başlayacaktır” dedi.

Erken seçim iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ederken AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, partisinin seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut, partisinin seçim bildirgesinin 28 Ekim’de Ankara’da büyük bir organizasyonla tanıtılacağını duyurdu.

“ARTIK ÜLKEDE SEÇİM ATMOSFERİ HAKİM”

Parti çalışmaları kapsamında seçim bölgesi Elazığ’da olan ve Kanal23 televizyonunu ziyaret ederek açıklamalarda bulunan AKP’li vekil Metin Bulut 2023 genel seçimleri için sahada olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“28 Ekim’de inşallah seçim bildirgesini Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara’da çok büyük bir organizasyonla tanıtacak. Orada aslında bu işin sadece resmi startı verilmiş olacak. Seçim zaten az kaldı tarihinde yapılacak.

Tarihinde yapılsa bile 9 ayımız kaldı, çoğu gitti azı kaldı. Artık ülkenin seçim atmosferi hakim ama bizim için fark eden bir şey yok biz seçimden öncede bu şekilde çalışıyorduk bundan sonrada bu şekilde çalışacağız ama belki propaganda dönemi başlayacaktır, aday adaylığı dönemi.

Bunlar siyasete taze kan ve heyecan getirecek biraz daha alevlenecek bu işler daha da hareketlenecek ana gündem seçim olacak, bunun da tatlı bir şeyi var. Bugüne kadar bunu pek çok kez yaşadık inşallah buda yine geçmişte olduğu gibi kavgasız, gürültüsüz, huzurlu bir şekilde geçer diye düşünüyoruz.”

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