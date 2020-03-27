AKP’li Metiner’den Diyanet’e cuma namazı tepkisi!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bugün Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde özel bir cuma namazını kıldırdı. Söz konusu cuma namazına Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından seçilen bir azınlık katılabildi.

Cuma namazı Diyanet Tv’den canlı yayınlandı. Söz konusu özel cuma namazına tepkiler de peşi sıra geldi. En şaşırtan tepki ise iktidara yakın yazılarıyla tanınan gazeteci ve AKP’li eski Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner’e aitti.

Metiner, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Beştepe Camii’nde kıldırdığı özel cuma namazına tepki gösterdi.

‘BUGÜN PAYLAŞILAN VIP CUMA GÖRÜNTÜLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ’

Cuma namazının Beştepe’de yapılıyor olmasının asla kabul edilemeyeceğini savunan Metiner şunları söyledi:

* Evet, yazıklar olsun diyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kınıyorum. Kendileri sağlık gerekçesiyle Cuma ve vakit namazlarını yasakladılar. Dinimizin emriydi, doğru bir karardı. Hepimiz harfiyen uyduk, uyuyoruz.

* Peki, bu karara başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere, Diyanet’in seçkinlerinin uymaması neyin nesidir? Hangi akla hizmettir? Bugün paylaşılan VIP Cuma görüntüleri hiçbir şekilde kabul edilemez.

* Millete yasak olan, Diyanet seçkinlerine yasak değilse bu asla kabul edilebilir bir durum değildir. Cuma namazının Beştepe’de yapılıyor olması asla kabul edilemez.

* Sanki Cumhurbaşkanı’mız ordaymış, o istiyormuş diye böyle bir Cuma namazı kılındığı algısı oluşturmak Sayın Cumhurbaşkanı’mızın şahsında, milletin gönlünde taht kurmuş, siyasetine de yönelik bir suikast girişimi değil de nedir? Son derece üzgünüm. Diyanet’i şiddetle kınıyorum.

‘ÇOK YAZIK, ÇOK…’

Metiner, konuya ilişkin bir diğer paylaşımında ise, “Sağlık gerekçesiyle Cuma namazı yasak mı? Yasak… Günlük namazlar için dahi camilerimiz kapalı mı? Kapalı… Bilmeyen de sanır ki Cumhurbaşkanı için açılmış cami. Ne alınan karar ihlal edilmeliydi ne de bu nahoş “VIP” görüntü canlı yayınla aktarılmalıydı. Çok yazık, çok…” ifadelerini kullandı.