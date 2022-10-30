AKP’li milletvekilleri Adana’daki 29 Ekim etkinliklerine katılmadı

Adana’da Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere AKP’li hiçbir milletvekilinin katılmaması dikkat çekti.

Mehmet SERBES

Adana’da Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri 28 Ekim Cuma günü Adana Atatürk Parkı’ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Törene CHP‘li milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Orhan Sümer ve Burhanettin Bulut katıldı. Buradaki törende diğer siyasi partilere mensup hiçbir milletvekili yer almadı.

29 Ekim Cumartesi günü sabah Adana Valiliği’nin tarihi Kız Lisesi’nde düzenlediği kabul töreninde de yine CHP’li dört milletvekili yer alırken MHP’den bir milletvekili katıldı.

AKP’NİN 5 MİLLETVEKİLİ DE KATILMADI

Aynı gün Adana Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen geçiş töreninde de yine CHP’nin dört milletvekili tam kadro katıldı. Buradaki törenlerde de AKP‘li milletvekillerinin olmadığı görüldü. Valiliğin 29 Ekim Cumartesi akşamı yine tarihi Kız Lisesi’nde düzenlediği Cumhuriyet resepsiyonunda da CHP’li Müzeyyen Şevkin ve Ayhan Barut dışında milletvekili yoktu. Buradaki törende de AKP’nin beş milletvekilinin de olmadığı gözlendi.

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