AKP’li Nurettin Canikli’den Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘FETÖ borsası’ iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 22 Temmuz’da “Oyu Giresun’dan alıp, FETÖ borsasına mı sahip çıkacaksınız?” şeklinde tweet atıp, bir video paylaştı. Videoda AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin, TMSF tarafından el konulan şirketlerden para transfer ettiği iddia edildi.
Nurettin Canikli, Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve 250 bin lira tutarında manevi tazminat davası açtığını duyurdu. Dava dilekçesinin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Canikli, “Ahmet Davutoğlu’na açtığım manevi tazminat davasının kazanılması halinde, kazanılan tazminatın tamamı TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacaktır” ifadelerini kullandı.