AKP’li olmayana iş yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafın sorunlarını Meclis gündemine ve kamuoyuna taşımak amacıyla yurt gezilerine tüm hızıyla devam ediyor. Akşener’in dünkü durağı Kütahya idi. Akşener burada vatandaşların derdini dinledi, bir dokundu bir ah işitti…

EKMEĞİMLE OYNADILAR

Hisarcık İlçesi’nde yaşayan Ramazan Yılmaz (46) isimli vatandaş, Akşener’in yanına gelerek, “EMET Eti Bor işletmelerinde şoförlük yapıyordum. Ak Parti İlçe Başkanlığı’ndan icazet almadım diye beni bir hafta çalıştırdıktan sonra işten çıkarttılar pandemi döneminde yasak olmasına rağmen. İlçe Başkanı’na gittim, anlattım, ‘ekmeğimle oynamayın’ dedim. ‘İcazet alacaktınız bizden’ dediler” sözleriyle derdini anlattı.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Ben ‘kendi çabalarımla işi buldum neden sizden icazet alayım’ dedim. Dinlemediler. Ak Parti İl Başkanı’nı aradım, Sabahattin Bey’i. İlk sorduğu soru: ‘Partimize üye misin?’ dedi. Ondan sonrasını dinlemediler zaten. Şu anda 4 aydır işsizim ben, evime ekmek götüremiyorum. Milletvekillerine de ulaştım, hiçbiri dinlemedi.” “Böyle bir haksızlık olur mu ya” diyerek duruma tepki gösteren Akşener, “Derhal Sayın Erdoğan’ın sistemine yani o Saray sistemindeki ilgilileri, gerekirse kendisi dahil aramak üzere sadece senin meseleni anlatacağım, söz. Takip edeceğim. Sana da bilgi vereceğim” dedi.

‘Araç kredisinin faizi % 7 esnaf kredisininki % 14′ Meral Akşener, daha sonra Emet İlçesi’ne geçti. Burada bir esnaf, “Hükümet kredi finansmanı ile esnafları destekleme sürecine girdi. Ancak kredi faizleri; bir taşıt alan, araç alan kişiyle, esnaf kredisi alan kişiye esnaf kredisi oranı daha fazla. Burada bir çelişki var. Araç alan yüzde 7 ile alıyor, esnafımıza 14 ile kredi veriliyor” sözleriyle Akşener’e dert yandı. Akşener sosyal medya hesabından bu anların görüntüsünü paylaştı. “Ekonominin bel kemiği olan esnafa kolaylık sağlamadan nasıl uçacağız?” dedi.