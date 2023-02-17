AKP’li otel sahibi ve üç yöneticisi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı. Zanlılar, Siverek Cezaevine nakledildi.

Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Depremde yıkılan İsias Otel’de KKTC’li voleybolcuların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

OTELİN SAHİPLERİ AKP’Lİ

10 katlı otelin sahibi Bozkurt ailesi, Adıyaman’da AKP’ye yakınlıkları ile biliniyor.

Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre, otelin bağlı bulunduğu İsias Otelcilik Turizm ve Taşımacılık İnşaat Ticaret Sanayi Anonim şirketinde büyük ortak konumunda Mehmet Fatih Bozkurt bulunuyor.

Mehmet Fatih Bozkurt, 2014-2019 yılları arasında AKP’den Adıyaman Belediye Meclisi Üyesi olarak görev yaptı.

Şirketin yönetim kurulu üyesi olan ve kentte “otelin sahibi” olarak bilinen Ahmet Bozkurt da AKP’ye açık destek veren bir isim. Ahmet Bozkurt, ağabeyi Mahmut Bozkurt’un 2018’deki seçimde İYİ Parti’den milletvekili adayı olması üzerine İsias Otel binasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pankartını asarak medyanın gündemine gelmişti.

Ahmet Bozkurt, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve AKP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in yaptığı ziyaret sırasında “AK Parti davası, ülke davasıdır, biz bu davaya destek veriyoruz. Ailece AK Parti’nin yanındayız” demişti.

Söz konusu ziyaretle ilgili AKP’li milletvekili Fırat ise, “Ahmet bey ilimizin değerli işadamlarımızdan birisidir. Siyasi tecrübesi ve ilimizde yapmış olduğu yatırımlarla Adıyaman halkının sevgisini kazanmış biridir. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçim öncesi sahibi olduğu İSİAS Otel binasına sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın pankartını astırarak destek vermiştir. Ziyaretimiz esnasında AK Parti ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” demişti.

Ahmet Bozkurt’un ayrıca Adıyaman TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu da ortaya çıktı. TÜGVA, Erdoğan ailesine ve hükümete yakın derneklerden biri olarak da biliniyor.

Otelin ortaklarından bir diğer aile üyesi Efe Bozkurt da AKP Gençlik Kolları Ekonomi ve Mali İşler Komisyonu Üyesi olarak partide görev yapmıştı.