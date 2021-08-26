AKP’li Özhaseki’den bir ay arayla 2 farklı göçmen açıklaması! Geri adım attı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz ay Suriyeli ve Afgan göçmenlerin önemine dikkat çekmiş, “Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar” demişti. Kapıların da göçmenlere açık olması gerektiği üzerinde durarak, “Zorda kalan insanlara kapıyı kapatmak doğru değil” ifadelerini kullanmıştı. Özhaseki bugün yaptığı açıklamada ise, “Burası göçmen kampı değil” çıkışıyla gündeme geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, temmuz ayında bir yerel televizyona yaptığı açıklamada, Suriyeli ve Afgan göçmenlerin gönderilemeyeceğini savunarak, “Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüzbinlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar, bu adamlar çalışıyor. Asayiş yönünden de öyle bizim aramızdaki oranlara bakıldığı zaman bizi geçen bir asayişsizlik yok. Bu insanların ekonomimize de katkıları var” demişti.

“KAPILAR KAPATILMAMALI”

Özhaseki, göçmenlerle kapıların kapatılmaması gerektiğini de vurgulayarak, “Zorda kalan insanlara kapıyı kapatmak ne kadar doğrudur bilmiyorum. Orada milyonlarca insan dışarıya kaçmış. Son dönemde orada insanların başına bombalar yağdırdılar. Bu insanlar oradan kaçtığı zaman ne yapacaksınız? Yarın bir gün tarih önünde nasıl hesap vereceksiniz? Bu insanların sevk ve idaresi kolay değil” diye konuşmuştu.

Gaziantep ve Kayseri’de ticaret odalarından Özhaseki’nin sözlerine tepki gösterilerek, “Başarımız geçici korumamız altında olan sığınmacıların sırtından değildir” yanıtı verilmişti.

“FİKRİM DEĞİŞMEDİ, ISRARCIYIM”

Açıklamasından 3 gün sonra bir radyo programında konuşan Özhaseki, sözlerinin tepki çekmesi üzerine, “Bugün aynı şeyleri söyleyeceğim, çünkü fikrim değişmedi, aynı sözleri söyleyeceğim, ısrarcıyım” ifadelerini kullanmıştı.

1 AY SONRA YAPTIĞI AÇIKLAMA: BURASI GÖÇMEN KAMPI DEĞİL

Bugün ise Malatya İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Özhaseki, ‘Burası göçmen kampı değil’ çıkışıyla dikkat çekti.

Özhaseki şunları söyledi:

“Afgan göçmen konusunda da ülkeye gelmemesi hususunda elimizden gelen yapıyoruz. Bu konuda batının kendine has birtakım kendi siyasi dengelerle yaptığı konuşmalarını kınıyor, kendilerine geri iade ediyoruz. Burası göçmen kampı değil. O konuya da hiç sıcak bakmadığımızı defalarca söylüyoruz zaten. Şu anda da yerel yönetimlerimizi ilgilendirecek kadar bir göçmen boyutu olduğunu da düşünmüyorum. Olursa da tedbir alınır. Bu konuda devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz.”

“YİNE ÇARK ETTİ”

1 ay arayla yapılan farklı açıklamalar siyasetçilerin gündemine girdi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “AKP yine çark etti! Mehmet Özhaseki 1 ay önce: Zorda kalanlara kapıyı kapatmak doğru değil. Suriyeliler bazı şehirlerin sanayisini ayakta tutuyor Mehmet Özhaseki 1 ay sonra: Türkiye mülteci kampı değil. Gelmelerine sıcak bakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN DA 3 GÜN ARAYLA 2 FARKLI GÖÇMEN AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında “Ülkemizde sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını, bu da söz konusu değil” demiş, 3 gün sonraki açıklamasında, “Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın 3 gün arayla yaptığı 2 farklı göçmen açıklaması tepki çekmişti.

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