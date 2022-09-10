AKP’li Özhaseki’den dikkat çeken ‘asgari ücret’ kıyaslaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asgari ücret üzerinden dikkat çeken ekonomi değerlendirmesi yaptı. Özhaseki, “2002’deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor. Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu? Bugün bunlar 3 misli, 4 misli daha fazla alınabilir hale geldi” dedi.

Müslüm EVCİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Türkiye’de hayat pahalılığına rağmen insanların alım gücünün arttığını söyledi.

“EKMEK 1 LİRA İKEN ALINAMIYORDU BUGÜN 5 LİRA ALINABİLİYOR”

Katıldığı bir televizyon programında ekonomiyi değerlendiren Özhaseki’nin açıklamaları dikkat çekti.

2002 ile bugünün asgari ücretin alım gücünü değerlendiren AKP’li Özhaseki, şöyle konuştu:

*Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ben şahsi düşüncemi söyleyeyim, Ekmek 1 lira alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira çok rahat alabiliyorsunuz.

*Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli. 2002’deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor?

*Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor. Bugün üç misli, döt misli daha fazla alınabilir hale geldi.

“BU BİR TERCİHTİ VE BU TERCİHTE KULLANILDI”

*İnsanların alım gücü artsın diye. Fındığın fiyatının arttırılması, çayın fiyatının arttırılması, üzümün fiyatının arttırması, çiftçiye destek verilmesi, emekliye verilmesi, memura verilmesi boşuna değil, alım gücünün arttırmasına yönelik atraksiyonlar bunlar ve hayat pahalanmış olabilir, ama insanların alım gücü de arttı. Bunu da görmek lazım.

*Bu bir tercihti ve bu bu tercih kullanıldı. Ben de doğru bir tercih olduğuna inanıyorum. Müthiş şekilde de zaten ihracat artıyor.

*250 milyar doları yakalayan bir ihracattayız. 30 küsur milyar dolarlardan 250 milyar dolar ihracatı yakalayan bir ülke konumumdayız.

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