AKP’li Özhaseki’nin ‘alım gücü arttı’ çıkışına halktan tepki: Nerede yaşıyor?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ekmek fiyatı üzerinden alım gücü kıyaslaması yaptı, “Ekmek 1 lira alamıyorsunuz ama ekmek 5 lira olmuş, çok rahat alabiliyorsunuz” dedi. Ancak asgari ücretli, bir önceki yıla göre 514 ekmek daha az alıyor. Bu duruma vatandaşlar, “Bu nerede yaşıyor?” diyerek tepki gösterdi.

Ali Selim YAMANLI Batuhan SERİM

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir canlı yayında ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunurken, “Ekmek 1 lira, alamıyorsunuz ama ekmek 5 lira olmuş, çok rahat alabiliyorsunuz. Hayat pahalandı ama insanların alım gücü arttı” dedi.

Ancak asgari ücretlinin alabildiği ekmek sayısı geçen seneye kıyasla azaldı. 2021 yılında asgari ücret 2825 lira iken, ekmeğin fiyatı 1.75 TL idi. Bu parayla 1614 adet ekmek alınabiliyordu.

Şu anki asgari ücret 5500 lira ancak ekmeğin fiyatı da 5 lira… Bu parayla ise 1100 adet ekmek alınabiliyor. İktidar, asgari ücreti zamlandırmakla övünüp, alım gücünün arttığını savunuyor ancak asgari ücretli, bir önceki yıla göre 514 ekmek daha az alıyor.

Biz de İstanbul Bağcılar’da yurttaşlara mikrofon uzattık, ” AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki “Hayat pahalandı ama insanların alım gücü arttı” dedi. Bu iddiaya katılıyor musunuz, alım gücünüz son yıllarda arttı mı?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“NEREDE YAŞIYORLAR?”

İhsan Uluçay: “Bunlar delirmiş, millet perişan olmuş. İnsanlar dışarıya çıkmaktan korkuyor, bir tane misafir gelir de kahvede oturup çay içmelerinden korkuyorlar. Bu nerede yaşıyor? Hangi memlekette? Biz de gidip orada yaşayalım. Türkiye’de değil başka yerde yaşıyorlar herhalde. Hayali dünyada yaşıyorlar. Bunlar milletten ayrıldı. Eskiden öyle değildi, eskiden iyiydiler. Milletin derdinden anlıyorlardı. Şimdi hayali dünyada yaşıyorlar. Milletle bağları kopmasaydı zaten bu hale gelmezdik.”

“KİMİN ALIM GÜCÜ VAR?”

Yıldırım Bey: “Alım gücüm artmadı. Alım gücü yok, kimin alım gücü var? Millet perişan. Esnaf buraya geliyor, alışveriş yapmadan evine gidiyor. Biber olmuş 30 lira, ekmek keza 5 lira. Milletin alım gücü düştü. Ben insanlara bakıp şoka giriyorum, çok perişan durumdalar. Geliyor dükkanların önünde geziyor, hiçbir şey almadan geri gidiyor, cebinde beş kuruş parası yok ki… Emekli perişan durumda, gidip çalışmak zorunda kalıyor.”

“FİYATLAR YÜZDE 300-400 ARTTI”

Şefik Bey: “Fiyatlar yüzde 300-400 fark ediyor. Meyve alacaktım, alamadım. Birçok şeyler alacaktım ama alamadım. Param yoktu. Domates, maydanoz, salatalık, fasulye ve ekmek aldım. 100 liraya yakın para ödedim. Param bitti.”

“ALIM GÜCÜM AZALDI”

Muhlis Dalkılıç: “Benim alım gücüm artmadı, aksine azaldı. Şu anda camiinin tuvaletine girecektim, 1 liraydı 2 lira yapmışlar girmedim, şimdi eve doğru gidiyorum.”

“1 KİLO ET ALIP YİYEMİYORUM”

Sehel Ceylan: “Bizim alım gücümüz artmadı, azaldı. Her şey pahalı, çok zor. Bak bu yaşta (eşim) adam haftada 2 kere nakliye işine gidiyor. 1 hafta pazara gidiyorum, markete gidiyorum bir şey alamıyorum. Kurban Bayramı’ndan bu yana daha 1 kilo kırmızı et alıp yemedim. Alıp bir köfte yapıp yiyemiyoruz. Akşama kadar çalışıp 200 lira alıyoruz. 1 paket yumurta 2 kilo meyve alıyoruz para bitiyor, eve dönüyoruz.”

“ALIM GÜCÜ DE KÖTÜ EKONOMİ DE”

Zakir Ceylan: “Alım gücü de kötü ekonomi de. Her şey pahalandı.”

“GIDIM GIDIM HARCIYORUZ”

Şahver Yılmaz: “Alım gücüm artmadı, ne artması? Artmak diye bir şey yok. Hep gıdım gıdım harcıyoruz.”

“MAAŞLAR DA ONA GÖRE ARTTI”

Elmas Şuhadar: “Benim alım gücüm arttı. Maaşlar da ona göre arttı. Her şeyimi fazlasıyla alıyorum. Kuyumcuya gidiyorum kuyrukları hiç sorma sanki bedava veriyorlar altınları, altınlar bin lirayı geçti. Ben de o altın kuyruklarına giriyorum, aylığım olmadığı halde çalışıyorum giriyorum.”

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