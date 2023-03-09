AKP’li Özhaseki’nin damadı tıp fakültesine dekan olarak atandı

Bilim yuvası olması gereken üniversitelere akraba ve AKP’li atamaları sürüyor. Buna son örnek ise Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde yaşandı.

ÖZHASEKİ’NİN DAMADI DEKAN OLARAK ATANDI



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Eylül 2022 tarihinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun’un atanmasının ardından üniversitedeki birçok birimde görev değişikliği yaşanmaya devam ediyor. Görev değişikliklerinden birisi ise Tıp Fakültesi’nde yaşandı. Üniversitenin Tıp Fakültesi dekanlığına vekaleten AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin damadı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu atandı.

ATAMAYI ÜNİVERSİTE DUYURDU

Konuyla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Tıp Fakültesi dekanlık görevini yeni dekan ataması yapılıncaya kadar üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu’nun vekaleten yürütmesi uygun görülmüştür. Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu’na yeni görevinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

ÖZHASEKİ’NİN KIZIYLA 2006 YILINDA EVLENDİ

Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilim, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi bölümünde görev yapan Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Özhaseki’nin kızı Elif ile 2006 yılında evlenmişti.