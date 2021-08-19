AKP’li Özkan’dan Taliban açıklaması: Türkiye’nin yapıcı destek olması gerekir

“Türkiye, Taliban ile görüşecek mi?” sorusunu yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Bizim bu süreci Türkiye olarak ve tabi ki uluslararası toplumun kanaat önderleri olarak, NATO’sundan Birleşmiş Milletlere, bölgesel ve küresel ikili, çok taraflı örgütlere kadar herkesin bu sürece yapıcı bir destek olması gerekir” dedi.

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AKP Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında, “Türkiye, Taliban ile görüşecek mi?” sorusunu yanıtladı.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN YAKLAŞIMI NETTİR”

Cahit Özkan, bu soruya şöyle yanıt verdi:

* Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı nettir. Ülke ve millet olarak tarihi bağlarımızın olduğu ve pek çok uluslararası meselede yan yana, menfaat birlikteliği içerisinde bulunduğumuz tarihi bağlarımızın olduğu Afganistan ile istikrarın sağlanması, öncelikle hem komşu ülkeleri hem de Türkiye için önemli bir istikrar vesilesi olduğu açıktır.

“TALİBAN ‘HUKUK KURALLARINA BAĞLIYIZ’ DİYOR”

* Bir toplum eğer böyle bir noktaya gelmişse, kendi içerisinde ulusal birliği sağlayan ve uluslararası hukukun öngörmüş olduğu kurallara riayet edeceğini deklare etmiş olan bir yönetim orada varsa…

* Taliban diyor ki ‘Uluslararası toplumun, uluslararası hukukun kurallarına bağlıyız, burada genel af ilan ettik, Afganistan’ın barışı için her türlü fedakarlığa hazırız. Afganistan’da bugüne kadar karşılıklı çatışma içerisinde olan bütün grupları affediyoruz ve ulusal barış için elimizi taşın altına koyuyoruz’. Bunu kendi ifadeleri olarak görüyoruz.

“TÜRKİYE’NİN BU SÜRECE YAPICI BİR DESTEK OLMASI GEREKİR”

* Böylesi bir durumda kendi ulusal barışları için büyük umudun söz konusu olduğu ve Türkiye dahil olmak üzere uluslararası toplumun büyük devletlerinin aynı şekilde Taliban ile görüşme şeklinde yaklaşımlarının güç kazanmaya başladığı bir ortamda, bizim bu süreci Türkiye olarak ve tabi ki uluslararası toplumun kanaat önderleri olarak, NATO’sundan Birleşmiş Milletlere, bölgesel ve küresel ikili, çok taraflı örgütlere kadar herkesin bu sürece yapıcı bir destek olması gerekir.

“ANAYASAL REJİMİ İNŞA ETMESİNE DESTEK OLMAK LAZIM”

* Bu hususta özellikle Türkiye’nin yaklaşımı, Avrupa’daki büyük devletlerin yaklaşımı, hazır barışın eşiğine gelinmişken Afganistan’da, burada otoriteyi sağlamış olan, kendi halkıyla da büyük bir barış içerisinde yaşayacağını, özgürlüklere, uluslararası hukuka saygı göstereceğini ifade eden bir siyasal yapının kontrolü ve anayasal rejimini inşa etmesine destek olmak lazım. Yoksa dış müdahalelerle yapılacak, varılacak bir istikamet söz konusu değildir.

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