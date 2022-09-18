AKP’li Şahinbey Belediyesi 2 ayda 599 milyon TL’lik arsa sattı

Gaziantep’in AKP’li Şahinbey Belediyesi iki ay aralıklarla düzenlediği ihalelerle 599 milyon TL muhammen bedelle arsa satışa çıkardı. 66 milyon TL’ye okçuluk tesisi yaptıran ve belediyenin imkanlarıyla alınan yardım malzemelerinin üstüne kendi fotoğrafını bastıran AKP’li Başkan Mehmet Tahmazoğlu tepkiyle karşılandı.

Ahmet KAYA

Şahinbey Belediyesi CHP‘li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Şahinbey Belediyesi’nin yine AKP idaresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi ile arsa satışında adeta birbiriyle yarıştığını belirtirken, belediyenin 6 Temmuz 2022’de düzenlediği ihalede 66 bin 746 metrekare arsayı yaklaşık 165 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardığını hatırlattı.

14 Eylül 2022’deki ihaleyle ise 54 bin metrekare büyüklükteki 25 arsanın ise 340 milyon TL muhammen bedelle ihale edildiğini vurgulayan Kalkan, “Böylelikle belediye 2 ay aralıklarla Şahinbey halkının 599 milyon TL’lik arsasını satışa çıkarmış oldu” dedi.

ARSA BİTERSE NE YAPACAKSINIZ?

Açıklamasında, Şahinbey Belediyesi’nin bütçelerine bakıldığında en büyük payın arsa satışlarına ait olduğunun görüleceğini belirten Kalkan, “Ya arsa biterse o zaman ne yapacaksınız?” diye sordu.

Kalkan şöyle devam etti: “O zaman nasıl bir çalışma yapacaksınız? Veya bütçeyi nasıl dengeleyeceksiniz merak ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanı eminim ke kendi parası olsa, kendi arsası olsa bu kadar rahat satamaz ama halkın arsalarını parsel parsel satmaya devam ediyor.!”



YARDIMA KENDİ FOTOĞRAFINI YAPIŞTIRIYOR

Daha önce de 66 milyon TL’ye Okçuluk Tesisi yaptığı için eleştirilerin hedefine oturan AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun öğrencilere dağıtılan kırtasiye malzemelerinin üstüne kendi fotoğraflarını yapıştırdığını da paylaşan CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan şunları kaydetti:

“Öğrenciye yardım tabiiki yapılacak. Ama, üstüne isminizi, fotoğrafınızı yapıştırdığınız malzeme dağıtmak da neyin nesidir? Kendi paranızla aldığınız malzemeye fotoğrafınızı yapıştırın dağıtın kimsenin bir şey diyeceği yok.

Ama, Şahinbey halkının arsasını satıp Okçuluk Tesisi yapmaya, fotoğraflarınızı yapıştırdığınız yardım malzemesi dağıtmaya hakkınız yok.

Kendisinin görevi bittiği, CHP Şahinbey Belediye Başkanlığı’nı kazandığı zaman sattığı arsaların hepsinin isimlerini astırıp belediye binasının önüne astıracağız ve Şahinbey Belediye Başkanı’nın görevi başında halkın arsasını parsel parsel sattığını kamuoyu ile paylaşacağız.”

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