AKP’li Şahinbey Belediyesi ihaleleri bölüp istediğine vermiş

4 AKP’li meclis üyesi ve kendisinde içinde olduğu 5 kişilik Denetleme Komisyonu’nun EKAP’ta yer alan ihaleleri incelendiğini belirten CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “Mesela, zeytinyağı alımı için önce açık ihaleye çıkılıyor. Süreç devam ederken ihale iptal edilmeden rakamlar bölünerek doğrudan temin yapılıyor. Doğrudan temin bittikten sonra açık ihale iptal ediliyor” dedi.

Denetleme Kurulu Raporu’na 8 sayfalık muhalefet şerhi koyduğunu belirten Kalkan, “İtirazımıza konu 15 ihalenin toplam bedeli 57 milyon TL. Bu ihaleler, ya tek katılımcı ile gerçekleştirilmiş, ya da, diğer katılımcılar elenerek geçerli teklif sayısı 1′ e düşürülerek verilmiş. Böylelikle de yeterli rekabet ortamı oluşmamış.Sözgelimi, 2020/262123 nolu ihalede, 5 katılımcının 4’ü elenmiş,1 tanesi kalmış. 2020/319641 nolu ihalede 9 katılımcının 8’i elenerek birinin ihaleye katılımına olanak sağlanmış” diye konuştu.

“BAŞKAN BUNU BEĞENDİ”

Açıklamasında, Denetim Komisyonu’na getirilen evraklarda giriş kaydı olmasına karşın, teslim edildiğine, ne kadar teslim edildiğine ve teslim edenin kim olduğuna dair bilgilerin yer almadığını da vurgulayan Kalkan, “Mesela 2024/24 Numaralı 59 bin TL’lik geri dönüşüm filmine ilişkin herhangi bir ihale usulüne ve bilgiye rastlanılmadı. Nedenini sorduğumuzda ise, ‘Belediye başkanı bunu beğendi’ şeklinde garip bir cevap verildi” dedi.

Belediye için toz şeker ve küp şeker alımında miktarın doğrudan temin sınırını aştığı için ihalenin bölünerek açık veya farklı bir ihale yapılmasının da engellendiğini ifade eden Kalkan, “20 bin kilo toz şeker (82 bin 080 TL), 10 bin kilo kesme şeker (42 bin 660 TL) alımı yapılmış. İki doğrudan temin için de görevlendirme aynı gün 21 Ocak 2020’de yapılırken, bu iki doğrudan temini de Akter Grup Gıda isimli firma kazanmıştır. Diğer bir ifadeyle; her iki doğrudan temini de bu firma kazandığına göre açık ihale yapılsaydı; bu iki kalem malzeme için fiyat teklifi veren firma veya firmalar mutlaka olurdu” değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinyağı alım ihalesinde de aynı yöntemle doğrudan temin yoluna gidildiğini anlatan Meclis Üyesi Kalkan, “Kurban Bayramı’nda dağıtılacak poşetlerin alımında da ihale 3 parçayla, doğrudan alım şeklinde yapılmış. Bazı doğrudan teminler hep aynı firmaya gitmiştir. Bazı miktarlar da özellikle ayarlanmış gibi açık ihale yapılmak yerine 22/d maddesinin rakamsal sınırları zorlanmıştır. Yapılan bu usulsüzlükler nedeniyle belediye birçok kişiyle mahkemelik oldu” dedi.

“İHALELER HEP AYNI YERE”

Kalkan, Denetleme Kurulu raporuna koyduğu şerhte, birçok doğrudan temin ihalesinin aynı kurumlara gitmesine de dikkat çekerek şunları söyledi: “Mesela, Giray Turizm’e 5 adet, tek teklifli doğrudan temin ihalesi verilmiş. Keza, birçok ihalede doğrudan temin sınırına göre ihaleler yapılmış. Şahinbey Belediyesi’nin 2020 yılı içindeki satın aldığı kitapların bilgileri 2 defa istenilmesine rağmen, bu konu hakkında herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.

Oysa, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesinde Denetim Komisyonu’nun üyelerine bu cevapların verilmesi zorunlu kılınmıştır. Belediye yönetimi istiyor ki kimse soru sormasın, kimse belediye ile ilgili bir konunun peşine düşmesin. Hatta bu konudaki rahatsızlıklarını benim bir meclis üyesi gibi değil de, bir müfettiş gibi çalıştığımı ifade ederek meclis toplantısında gündeme getirdiler. Şahinbey Belediyesi, meclis tutanaklarında konuşmaları yazılmıyor. Belediye, meclis toplantı ve ihalelerinin canlı yayınlanarak yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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