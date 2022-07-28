AKP’li Savcı Sayan’dan silahlı görüntülere açıklama: Güvenlik tedbirleri artırıldı

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Sayan, kent sokaklarındaki silahlı yürüyüşü için açıklama yaptı. Sayan, “Asfalt yapan ekiplerimiz ve belediye başkan yardımcıma bir grup saldırdı. Benim bulunduğum alanda güvenlik çemberi oluşturuldu, güvenlik tedbirleri artırıldı” dedi.

Orhan BOZKURT

AKP‘li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kent sokaklarında büyük tepki çeken kalaşnikoflu yürüyüşüne ilişkin görüntülere saatler sonra açıklama yaptı. Sayan, olayın belediye ekiplerinin asfaltlama çalışmaları sırasında yaşandığını, kendisinin de orada bulunduğunu anlattığı açıklamada, güvenlik için çembere alındığını belirtti. Sayan, uzun namlulu silahlarla yaptığı yürüyüşe ise hiç değinmediği açıklamasında şunları söyledi:

* “Murat Mahallesi’nde belediyemizin asfalt çalışması yaptığı ve benim de orada bulunduğum bir yerde belediye başkan yardımcıma ve personelimize bir grup tarafından saldırı girişimi olmuş ve orada bulunan güvenlik güçleri arkadaşlarımız olaya müdahale ederek olayları yatıştırmış, saldırgan grubu gözaltına almıştır. Daha sonra benim bulunduğum alanın etrafında, güvenliğimden sorumlu kişiler tarafından bir güvenlik çemberi oluşturulmuş olup, güvenlik tedbirleri artırılmıştır.”

“OLAYIN AĞRISPOR VE KILIÇDAROĞLU İLE İLGİSİ YOK”

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasını ve medyada yer almasını da eleştiren Sayan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* “Söz konusu art niyetli kişilerce ve sözde medya kuruluşları tarafından yapılan haberler tamamen yalan haber olup asılsızdır. Olayın Ağrıspor ya da bahsedildiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ağrı’ya gelişi ile ilgisi bulunmamaktadır. Bunun tamamen algı yaratmak ve partimizi ve belediyemizin hizmetlerini yıpratma amaçlı, kasıtlı bir merkezden yönetilen ve yapılan haberlerdir.”

“TERÖR ÖRGÜTLERİ VE YANDAŞLARINDAN TEHDİT ALIYORUM”

Ağrı Belediye Başkanlığı’na seçildiği günden itibaren tehditler aldığını iddia eden AKP’li Sayan açıklamasını şöyle sürdürdü:

* “Göreve geldiğim günden bugüne kadar defalarca gerek terör örgütlerinden gerekse onların yandaşlarından ve sempatizanlarından aldığım onlarca tehdide rağmen, bu şehre hizmet etmeye, partimizin kucaklayıcı hizmet anlayışını her köşeye taşımaya, ulaştırmaya gayret ettim, edeceğim.

* Otobüs girmeyen mahallelere otobüs gönderdim, yaktılar yine gönderdim, ‘Giremezsin, hiç bir siyasetçi gitmedi’ dedikleri mahallelere, köylere gittim. Yine gideceğim. Hizmetimizi, ne tehditler ne de hiç bir güç engelleyemez.

* Ak Partimize yüzde 56 oy vererek beni hizmetkâr seçen Ağrı halkının yanında olmaya ve onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiç bir tehdit Sayın Genel Başkanımız yolundan etmediği gibi parti neferlerini de yolundan etmeyecektir. Biz gönül yolunun yolcusuyuz, durmak yok yola devam!”

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