AKP’li Savcı Sayan’dan tepki çeken klip

Ağrı’nın AKP’li Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni yılın ilk saatlerinde kent merkezindeki yoksul ailelere gıda, yakacak ve giyim yardımında bulundu. O anları kameralarla kayıt altına alan Sayan’ın, sosyal medya hesaplarından da klip olarak yayınlaması tepki topladı.

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yeni yılın ilk saatlerinde ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlara Başkan Sayan, yakacak, soba, giyim ve gıda yardımında bulundu.

Yaptığı yardımları şova dönüştüren AKP’li Belediye Başkanı Sayan, giyim, gıda ve yakacak yardımımda bulunduğu aileler ile çocukların o anlarını kameralarla kayıt altına alarak belediye ve kendi kişisel sosyal medya sayfalarından yayınlaması tepki topladı.

“KAYAKTA DEĞİL HALKIMIZN HİZMETİNDEYDİK”

AKP’li Sayan, yardım görüntülerini, “Sabahtan gece saat 22’ye kadar belediye çalışanlarımla birlikte sobası olmayana soba, kömürü olmayana kömür götürdük. Çocuklarımızı sevindirdik. Onlar yeni yıla mutlu girince biz daha çok mutlu olduk. Dağlarda kayakta değildik. Halkımızın hizmetindeydik” notuyla klip olarak yayınladı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler, vatandaşlardan büyük tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcılarından, bazı kişiler Sayan’ın yayınladığı görüntüleri beğenerek tebrik ederken, çoğu kişi işe yapılanın yanlış olduğunu belirterek AKP’li belediye başkanını şov ve dar gelirli insanlar üzerinden reklam yaptığı için eleştirdi.

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