AKP’li Şefik Çakıcı, sızdırılan görüntüleri sonrası istifa etti

AKP’li Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, bir kadınla çıkan fotoğrafları sonrası yaptığı basın açıklamasıyla istifasını duyurdu.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, basın açıklamasıyla istifasını duyurdu.

Bir kadınla fotoğrafları sızdırılan Çakıcı, belediye binası önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*20 yıllık siyasi hayatımda annelerimizin ninelerimizin gözyaşı oldum, çocuklarımızın gülüşü oldum, hastanedeki hasta, okuldaki öğrenci, sanayideki işçi oldum. Gece-gündüz çalıştım sizlerin o yüzünü ak etmek için.

*Dimdik gezdirmek için gece gündüz çalıştım. Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten gurur duydum. AK Parti’li olmaktan gurur duydum. Bu meydanlarda ve sokaklarda yüz yıl geçse de sizlerin eserleri konuşulacak, bu meydan konuşulacak.

*Sizleri anlıyorum size yakışmadı, bana da yakışmadı bu ayrılış. Ama ben sizlere yanlış yapmadım, 6 ay öncesinden gerçek olmayan hesaplarla sahte hesaplarla kirletmeye başlayan bir sürecin sonuna geldim. Partimi düşünerek sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum.

“SAVCILIKTA ORTAYA ÇIKACAK”

Belediye çalışanlarına teşekkür eden Çakıcı, “Bu kardeşinizin size yanlışı olmadı. Çirkin iftiralarla sürecin sonuna böyle getirdiler. Ama bunların hepsi savcılıkta ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarını tutamayan Çakıcı’nın konuşmasını izleyen bazı partililer “Boyabat’ı Boyabat yapan başkan, istifa yok, kabul etmiyoruz” gibi söylemlerle vazgeçirmeye çalıştı. İHA

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