AKP’li şirkete 415 bin liralık enkaz fotoğraf ihalesi

Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde 24 Ocak’ta meydana gelen depremde 41 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, enkaz kaldırma çalışmalarının fotoğraflarını çekmek ve video kayıtlarını yapmak için AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü’nün sahibi olduğu Netvizyon Mediapark Şirketi ile 415 bin TL’ye sözleşme imzaladı.

TANITIM İŞLERİNİ ÜSTLENDİ

Fotoğraf ve video çekim işi ihalesine 2 firma katıldı. Pazarlık usulü yapılan ihaleyi AKP’li şirket kazandı. Çekim işlerinin maliyeti 446 milyon TL olarak hesaplandı. Çalışmalarının 60 gün sürmesi planlandı. İhale sözleşmesi 30 Mart’ta imzalandı. Netvizyon Şirketi aralarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aselsan, MEB gibi çok sayıda bakanlığın medya tanıtım işlerini üstlenmişti.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

24 Ocak’ta saat 20.55 sularında Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 45 kişinin enkaz altından sağ kurtarıldığı depremde, 41 kişi yaşamını yitirdi. Depremin hissedildiği 5 il ve Elazığ’da 5 bine yakın binada ağır hasar oluşmuştu. Depremin artçıları günlerce hissedilmiş vatandaşlar soğuk havada evlerine girememişti.