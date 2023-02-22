AKP’li Tayyar ‘ölüm müteahhidi’ ile fotoğrafını böyle savundu: İhracını istedim

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde çöken 6 sitenin müteahhidi, AKP’li Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Yunus Kaya ile ilgili olarak MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın paylaşımları, ardından sosyal medya ve gazetelerde söz konusu müteahhitle birlikte yayınlanan fotoğraf ve haberlerle ilgili açıklama yaptı.

“KAYA’YI DESTEKLEMEDİM”

Açıklamasında, çöken 6 sitesinde yüzlerce kişinin can verdiği Yunus Kaya’nın Mart 2014 seçimlerinde belediye meclis üyesi üyeliği için aday yapılmayınca köyü Naimler’den AKP’ye “Sıfır” oy çıktığını belirten Tayyar, bu nedenle Kaya ile aralarında husumet başladığını ileri sürdü.

TARTIŞMA BÜYÜYOR… BAŞKA BİR SİYASİYİ İŞARET ETTİ

2018 seçimlerinde ise kendisinin liste dışı kalmasıyla Yunus Kaya’nın Mart 2019 seçimlerinde belediye meclis üyesi seçildiğini kaydeden Tayyar açıklamasının devamında şunları belirtti:

* Tek bir belediye meclis üyeliği için referansım olmadı. Soran da olmadı. Kaya’nın kimin referansıyla aday yapıldığı da herkesçe biliniyor zaten. Kaya’nın Nurdağı ziyaretimde partimin belediye meclis üyesi sıfatıyla yaptığı kısa süreli çay davetindeki fotoğraf, maalesef deprem sonrası operasyon çocuklarına malzeme oldu. Anlamış değilim, eski bir vekilin partisinin belediye meclis üyesiyle görüşmesi çok mu tuhaf?

* Deprem sonrası Kaya’nın inşa ettiği binaların çöktüğü anlaşılınca teşkilat başkanımızı arayarak partisinden atılmasını istedim. ‘Haklısın’ dedi. Gaziantep ve İslahiye Başsavcılarını arayıp Kaya dahil tüm şüphelilerin üzerine gidilmesi görüşümüzü ifade ettim.

* Ayrıca tweet attım. Yetmedi, enkazda hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp sonuna kadar yanlarında olduğumu söyledim. Özetle, öz kardeşim de olsa, suça bulaşmış birine asla sahip çıkmam, partisine de bakmam. Son sözüm, operasyon çocuklarına: Başka kapıya.”

TEPKİ MESAJLARI

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar’ın bu açıklamasına çok sayıda sosyal medya kullanıcısından tepki geldi. Bir kullanıcı Tayyar’dan Yunus Kaya’yı kimin meclis üyesi yaptırdığını, yetmeyip aynı ilçede müteahhitlik yapan birini kimin imar komisyon başkanı seçtiğini açıklamasını istedi.

Bir başka kullanıcı Tayyar’ın “başsavcıyı aramasına” tepki göstererek, ‘Savcılar sizden mi ne yapacaklarını öğreniyorlar? Onlar binası yıkılan biriyle ilgili ne yapacaklarını bilmiyorlar da sizin talimatınızla mı işini yapıyorlar?’ diye sordu.