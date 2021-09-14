İBB Meclisi Eylül Ayı Oturumu'nda AKP Grupbaşkanvekili Tevfik Göksu ve İYİ Parti Grupbaşkanvekili İbrahim Özkan arasında çok sert tartışma yaşandı. Tevfik Göksu'nun Özkan için 'Belam' ifadesini kullanması Meclis'i gerdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online AKP’li Tevfik Göksu’dan İbrahim Özkan’a çok ağır sözler.. ‘Belam.. Edepsiz.. Hayasız!’