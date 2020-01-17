AKPli Tevfik Göksu’dan Skandal Konuşma! Cemevinin İbadethane Sayılmasına Aleviler Karar Veremezmiş!





AKPli Tevfik Göksu'dan Skandal Konuşma! Aleviler Cemevinin İbadethane Sayılmasına Karar Veremezmiş! AKP ve MHP karşı çıktı! İstanbul’da cemevlerine ibadethane statüsü verilemedi

İBB Meclisi’nde CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul’daki cemevlerinin “ibadethane” olarak tanınması için sunduğu teklif, çoğunluğu elinde bulunduran AKP ve MHP grubu tarafından reddedildi. Cumhur ittifakı, meclisin cemevlerine “ibadethane” statüsü verme yetkisi olmadığını savundu. Mecliste, talepleri halinde cemevlerine temizlik ve diğer hizmetlerin İBB tarafından ücretsiz sunulması tartışmalar arasında karara bağlandı.