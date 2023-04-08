AKP’li trol kumpanyası ürünü tiyatro gün ışığına çıktı

Muğla’nın CHP Marmaris İlçe Başkanlığı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 4 Nisan’da Trabzon ziyareti sırasında sohbet ettiği Özlem Şahınoğlu’nun haberlere konu olan kişi olmadığını açıkladı.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı konuyu siyasi malzeme eden kişi ve kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını söyledi.

Konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Balcı, “Başta Melih Gökçek olmak üzere AKP’nin trolleri ve buna ek olarak bütün havuz medyası bu hanımefendinin aslında kapalı bir hanımefendi olmadığını, CHP Marmaris İlçe Örgütü üyesi olan Özlem Şahinoğlu hanımefendi olduğunu, Özlem Hanım’ın Trabzon’a götürüldüğünü ve Trabzon’da bu kurgunun yaratıldığını iddia ettiler” dedi.

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

İddia etmekle kalmayıp ölümle tehdit edildiği, evinin adresine varıncaya kadar Özlem Şahinoğlu’nun özel hayatına kadar girilip ifşa edildiğini de sözlerine ekleyen Balcı şunları söyledi:

*Özlem Hanım’a bir linç kampanyası geliştirildi. AKP iktidarı, iktidarda tutunabilmek adına algı operasyonu yaratıyor. Kirli siyasetini nerelere getirdiğini görüyoruz.

*Trabzon mitinginde başı kapalı bir hanımefendi, sayın Cumhurbaşkanı adayımıza ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayımıza, sevgi gösterisinde bulundu, sevgilerini iletti. Ancak olaylar tam bu andan itibaren işin içinden çıkılmaz bir hale geldi.

*Bu hanımefendi, sayın Cumhurbaşkanı adayımıza sevgilerini ilettikten sonra AKP’nin trolleri, başta Melih Gökçek olmak üzere ve buna ek olarak bütün havuz medyası bu hanımefendinin aslında kapalı bir hanımefendi olmadığını, CHP Marmaris İlçe Örgütü üyesi olan Özlem Şahinoğlu hanımefendi olduğunu, bu hanımefendinin aslında başı açık bir hanımefendi olduğunu ve Marmaris İlçe Örgütü tarafından olayın kurgulanarak Özlem Hanım’ın Trabzon’a götürüldüğünü ve Trabzon’da bu kurgunun yaratıldığını iddia ettiler.

LİNÇ KAMPANYASI GELİŞTİRİLDİ

AK troller tarafından bu tür linç kampanyalarına alıştıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı,

şöyle konuştu:

*Ancak havuz medyasının olaya bu derece dahil olması ve bir şahsın güvenliğini tehdit edecek kadar olayı bu yerlere vardırması inanılmaz bir şey.

*Dini istismar etmek ancak AKP Hükümetine yakışan, ancak AKP’nin trollerine yakışan bir hareket. Mübarek Ramazan gününde Müslüman olduğunu iddia eden bu şahıslar, başta Melih Gökçek olmak üzere, evlere temizliğe giderek, böyle kutsal bir mesleği yaparak, iki çocuğunun karnını doyurup okutabilmek için mücadele eden bir kadını bu şekilde bir linç kampanyasıyla milletin önüne attılar.

*Biz burada isyan ediyoruz aslında. Olayları buraya getirmenize, iktidarda tutunabilmek adına bu kadar hayasız davranışlar bulunmanıza gerçekten yeter diyoruz” dedi.

“O KADIN BEN DEĞİLİM, TRABZON’A GİTMEDİM”

Haberin çıktığı günden bu yana hayatının adeta zindan olduğunu belirten Özlem Şahinoğlu,

şöyle konuştu:

*İş ve sosyal hayatım çok etkilendi. Çocuklarımın psikolojileri bozuldu. Eğitim alan küçük kızım çok kötü durumda.

*Telefonu her elimize aldığımızda hakaret dolu, tehdit içerikli mesajlarla karşılaşıyoruz. Hiç olayla alakam olmadığı halde sosyal medya, gazeteler, televizyonlardaki paylaşılanlar gerçekten çok kötü. Tamamen hedef gösterilmiş durumdayım. Yaşadığım adrese kadar ifşa edildi.

*Özel hayatım, psikolojik olarak çocuklarımı etkilemiş oldu. Sonuçta ben çalışarak bir yerlere gelmeye çalışıyorum.

*Trabzon’daki bayana da aslında bu konuda çok üzgünüm. Onu da dile getirmek istiyorum. Başı açık ya da kapalı olabilir. Bir isim benzerliği de olabilir. Ben orada da olmuş olabilirim.

*Bu şekilde bir linç kampanyası girişiminde bulunmak bence çok yanlış. Kadınlar üzerinde, başımız üzerinde siyaset yapılmasını da yanlış buluyorum.

*Elinizi kadınlar ve çocukların üzerinden çekin istiyoruz. Konu şu an kadın ve baş, başı açıklık. Biz kadınlar üzerinden siyaset yapılmasın. Ben hiçbir zaman Trabzon’a gitmedim. O gün orada olduğumu iddia eden kişiler ispatlasınlar.