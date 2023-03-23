AKP’li Tunç’un yerine eniştesi vekilliğe aday

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Müftü Fatih Kurt, AKP’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Kurt aynı zamanda AKP Grup Başkanvekili, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un eniştesi. Yılmaz Tunç, AKP’de üç dönem kuralına takılan milletvekillerinden biri.

Yılmaz Tunç

MÜFTÜLÜK HESAPLARI BEĞENDİ

Fatih Kurt’un milletvekili seçilmesi halinde, enişteden boşalan koltuğa kayınbirader oturacak. Yılmaz Tunç, beş dönemdir TBMM’de Bartın Milletvekili olarak görev yapıyordu.

Fatih Kurt

Fatih Kurt, 17 Mart’ta istifa mesajını sosyal medyada yayınladı. Kurt, paylaşımında, “Teşekkür için… Cumhurbaşkanımız liderliğinde aziz milletimize yeni hizmetler vermek için Erzurum’dan ‘Bismillah’ diyerek çıktığımız bu yolda; gerek arayarak gerek mesaj ve yorumlarınızla verdiğiniz destek ve yaptığınız dualar için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kurt’un bu tweeti çok sayıda il müftüsü tarafından da paylaşıldı. Devletin resmi kurumları olan Çorum Müftülüğü, Van Müftülüğü ve Bartın Müftülüğü’nün resmi hesapları da paylaşımı beğendi. Bazı ilçe müftülükleri de Kurt’un aday adaylık mesajını beğendi.