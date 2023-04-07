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7 Nisan 2023
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AKP’li Turan: Yüzümüze bakamayan vekiller var

Alaturka Online
Alaturka Online

TBMM’de 7 Temmuz 2018’de başlayan 27. Yasama Dönemi 14 Mayıs’ta sona erecek. Meclis, dün seçim tatili kararı alıp, çalışmalarını sonlandırdı. 12.5 yıldır milletvekilliği yaptığını belirten AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağını söyledi:

“İSTEMEDİĞİMİZ HATIRALAR OLDU”

– AK Parti’nin aralıksız, 7,5 sene ile en uzun süreli grup başkanvekilliğini yaptım. Şimdi 3. dönem kuralı ile beraber görevimize son veriyoruz. Yeni dönemde yeni arkadaşlarımız gelecek.

– İsteriz ki bu dönemi değerlendirerek, eksiklerimizi görerek, daha iyi bir dönem olsun. Daha tecrübeli bir dönem olsun. Zaman zaman istemediğimiz hatıralar oldu. Tartışmalar, polemikler hatta fiili müdahalelere varan kavgalar oldu. Bunların sayısı az ama şimdi ayrılırken yüzümüze bakamayan vekiller var. Yaptığı işlerden mahcup olan vekiller var. (DHA)

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