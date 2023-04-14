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14 Nisan 2023
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AKP’li üç ismi hedef alan Ebubekir Sofuoğlu’na soruşturma

Alaturka Online
Alaturka Online

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında ceza ve disiplin soruşturması başlattı.

SAÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun şahsi twitter hesabı üzerinden 11 Nisan 2023 tarihinde yayınlamış olduğu mesajın içeriğinde bulunan ‘Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe’nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar…’ ifadelerinden kaynaklı olarak Rektörlüğümüzce Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında hem disiplin ve hem de ceza soruşturması başlatılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’na karşı olan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, kanunu savunan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a ‘Cehennemlikler’ göndermesi yapmıştı. AKP’li üç ismin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Sofuoğlu, altına, “Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe’nin örtüsüne sarılı olsalar bile, Cehennem soğuyuncaya kadar, Cehennem soğuyuncaya kadar, Cehennem soğuyuncaya kadar…” notunu düşmüştü.

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