AKP’li üye ağzından kaçırdı! Skandal olay İBB Meclisi’nde ortaya çıktı!





İBB Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarının 3. oturumunda skandal bir olay ortaya çıktı. AKP'li üyenin MEB yetkililerinin kendilerinden yardım istediğini söylemesi CHP'li üyelerin tepkisini çekti. CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı olayın vahim bir konu olduğunu belirterek "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri bize geldi yardım istedi diyorsun. Kamu kurumu siyasi bir partiden yardım ister mi? Parti devleti nasıl olur ayna gibi gösteriyorsunuz. O MEB yetkilisi kim? Adını verin. Devletin bütün kurumlarını göçerttiniz. MEB yetkilisinin Ak Parti'den yardım istemesi. Bence skandal bir cümle bu. Milli eğitim müdürü bir siyasi partiden yardım isteyemez. Muhammet Bey bu kamu görevlisinin adını söylesin. Ben gerekli yasal girişimlerde bulunurum. Türkiye Cumhuriyet Devleti, bir parti devleti değildir. Devleti, kamu kurumlarını partinizin malı olarak görmekten vazgeçin" ifadelerini kullandı. Doğan Subaşı'dan sonra söz alan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise olayın normal olduğunu savunarak "Bundan daha doğal ne olabilir? Okul aile birliği destek istemiş. Bundan daha doğal ne olabilir" dedi. İBB MECLİSİ'NDE YAŞANAN TARTIŞMA VE OLAYLARI AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ İBB Meclisi'nde gergin anlar! Tevfik Göksu ile İbrahim Özkan arasında tartışma çıktı!

https://youtu.be/SaJ4oogkQzY Tevfik Göksu'dan şaşırtan Millet İttifakı çıkışı! İYİ Partili İbrahim Özkan'dan olay yanıt!

https://youtu.be/VWuN2i3JE6Y AKP neler yapmış neler! Doğan Subaşı büyük israfı ifşa etti!https://youtu.be/IG3Y3jpShlY İBB Meclisi'nde AKP ile CHP'li üyeler arasında sert tartışma! "Tarih size hiçbir şey öğretmemiş!"

https://youtu.be/NmRaqYrhQDk Tarık Balyalı'dan AKP'lilere efsane yanıt! "Memleketi Araplara sattılar!"

https://youtu.be/CwO2_wXXDnU Sosyal medyada olay oldu! Göksu'nun "internetçi arkadaş" dediği İYİ Partili üyeden olay cevap!

https://youtu.be/au-rCOhfExo Tevfik Göksu konuştu, İBB Meclisi karıştı! Şok görüntüler!

https://youtu.be/sA2IBfdVeLI İBB Meclisi'ndeki olayların çok özel görüntüleri ortaya çıktı! TV'de yok!

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