Şişli Belediyesi Eylül Ayı Meclisi'nde AKP'li üye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hedef alınca Başkan Muammer Keskin isyan etti. Keskin 'Elinizi vicdanınıza koyun! Önce aynaya bakın! THK'yı bitiren uçakları sahasından kaldıramayan bir iktidar var. Afet bölgelerine Bakanlıktan önce CHP'li belediyeler hizmete gitmiştir!' diyerek çok sert tepki gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online AKP’li üye bağırarak İmamoğlu’nu hedef alınca Meclis karıştı! ‘Böyle konuşamazsın! Aynaya bak!’