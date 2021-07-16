AKP’li üye Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Meclis karıştı! Tarık Balyalı açtı ağzını yumdu gözünü!

İBB meclisi yine olaylı geçti. AK Partili üye Kemal Kılıçdaroğlu 'nı hedef alınca İBB meclisi karıştı. İBB ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi, İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ile İBB AK Parti Meclis Üyesi/Hukuk Komisyonu Başkanı arasında tartışma yaşandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ibb #tarıkbalyalı #kemalkılıçdaroğlu #tartışma #muhammetkaynar #haber #haberler
Anasayfa Alaturka Online AKP’li üye Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Meclis karıştı! Tarık Balyalı açtı ağzını yumdu...