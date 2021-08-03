Mamak Belediyesi'nin Ağustos Ayı Birleşimi AKP ve CHP tartışmasın sahne oldu. AKP'li Meclis üyesi Mulla Ali Çetin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ve Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Çetin konuşmasında Yavaş'ın Mamak için hizmet yapmadığını iddia etti. 'Belediye Başkanınızı kolundan tutun getirin Mamak'a baksın.' sözlerine CHP'li Haydar Demir karşılık verince Mamak Belediyesi karıştı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
#mansuryavaş #muratköse #mamakbelediyesi #ankarabüyükşehirbelediyesi #mullaaliçetin #haydardemir #chp #akp #siyaset #haber #politika #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online AKP’li üye Mansur Yavaş’ı hedef alınca Meclis karıştı! ‘Benim lafımı kesme!’