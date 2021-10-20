AKP’li üye öyle bir söz söyledi ki Meclis karıştı! CHP’li üyeler çileden çıktı! ‘Olur alırsınız..’

Mamak Belediyesi'nin Ekim ayı oturumunda AKP'li meclis üyenin CHP'li üyeye sözleri tartışmaya neden oldu. AKP'li üye 'yanlış anlaşılma' sonrası CHP'li üyelerden özür diledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #muratköse #mamakbelediyesi #akp #mansuryavaş #ankarabüyükşehirbelediyesi #chp #siyaset #gündem #haber #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online AKP’li üye öyle bir söz söyledi ki Meclis karıştı! CHP’li üyeler çileden...