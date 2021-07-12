AKP’li üyenin getirdiği cihaz Meclis’i karıştırdı.. ‘Almışsınız imamın şeyini..Talimat almışlar!’





Bolu Belediyesi'nin Temmuz Ayı Meclis toplantısı ilginç dakikalara sahne oldu. AKP'li meclis üyesi sesinin duyulmadığını söz alamadığını iddia ederek yanında getirdiği hoparlöre Bolu Belediye Başkan'ı Tanju Özcan tepki gösterdi. AKP grubunun talimat ile geldiğini söyleyen Özcan Böyle bir şey olamaz! TBMM'de yapabilir misin bunu? Almışsınız imamın şeyini..'' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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