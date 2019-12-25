AKP’li Uzunlar’dan MHP’lilere ağır hakaret! MHP’liler çıldırdı…

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetini hedef alan sosyal paylaşımları nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekilliği görevinden alınan ve disipline sevkedilen Hasan Uzunlar, sosyal medya hesabından MHP ve ülkücüleri hedef alan bir paylaşım daha yaptı. Uzunların paylaşımı MHP camiasında büyük tepki çekti.

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Hasan Uzunlar, sosyal medya hesabından “Her zaman söylerim. MHP’den ayrılan Müslüman kesim Muhsin Yazıcıoğlu ile devam ettiler. Milliyetçi kesim MHP’de kaldı. İP’e de tüm bunlardan artanlar gitti” diye yazdı. Partisinin il başkanı tarafından eleştirilen Uzunlar’a bir tepki de MHP’den geldi.

CEMAL ENGİNYURT: HASAN DENİLEN DİNSİZ!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisine ait sosyal medya hesabından AKP’li Hasan Uzunlar’a ateş püskürdü. Uzunlar’a “Küçük beyinli, dinsiz, pislik” diyen Enginyurt, “Ak Parti, Samsun Büyükşehir Meclis üyesi Hasan Uzunlar denilen küçük beyinli yine zırvalamış. MHP de Müslüman olanlar, Muhsin Yazıcıoğlu’na gittiler demiş. Yani bu durum da MHP de kalanlar Müslüman olmuyor, Hasan denilen pisliğe göre. Hasan denilen dinsiz! Sen kim Müslümanlık kim.” diye yazdı. Ardından bir paylaşım daha yapan Enginyurt, “MHP de Müslüman kalmadı diyen dinsizin ta kendisidir” diye yazdı.

İLGİLİ HABER AKP’li grup başkanvekilinden Ata’ya ağır hakaretler

ABDULLAH KARAPIÇAK: HADSİZLİK

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak yaptığı açıklamada, paylaşımın MHP ve ülkücü camianın derinden yaralandığını söyledi.

Uzunlar’ı hadsiz olarak nitelendiren MHP Samsun İl Başkanı Karapıçak da paylaşımında “Milliyetçi Ülkücü camia açısından asla kabul edemeyeceğimiz ve camiada infial yaratan bu açıklama net bir ifade ile hadsizliktir” dedi.