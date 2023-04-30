AKP’li vatandaşla, CHP’li Tekin arasında ilginç diyalog: Marsa gideceğiz…

İstanbul’da yabancı uyrukluların yoğun olarak yaşadığı mahallelere giden ve oradaki durumu inceleyen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçimlerde oy kullanacak yabancılara dikkat çekti. Güvenlik sorunlarının da yaşandığını söyleyen Tekin, emniyetin yoğun mesai harcadığını da kaydetti.

“YABANCILAR TÜRKİYE’NİN KADERİYLE İLGİLİ OY KULLANACAK”

İstanbul Aksaray’da bulunan yabancı uyrukluların yaşadığı mahalleleri gezen CHP’li Gürsel Tekin, “Burası Birleşmiş Milletler gibi… binbir çeşit insan var kısmen de olsa aralarında Türkler var. Kimisi işletme sahibi, kimisi de burada işe gelenler. Evlerin çoğu yabancılara satıldı veya devredildi. Zengin Suriyelilerin çoğu burada dükkan satın aldı. Gıda toptancılarının en büyüklerinin Suriyeli iş adamları olduğunu gördüm ve tamamı da vatandaş olmuşlar. Önümüzdeki günlerde onlar da sandığa gidip Türkiye’nin kaderiyle ilgili oy kullanacaklar” dedi.

Gürsel Tekin ve Filistinli Yusuf Barakat

“ATATÜRK DERS OLARAK OKUTULMALI”

İslam coğrafyasında Atatürk’ün ders olarak okutulması gerektiğinden bahseden Tekin, “Gelenlere baktığınızda kanamalı coğrafyadan gelmişler. Sıkıntılı, sorunlu coğrafyalardan gelmişler, kendi ülkelerinde sarayları var, kendi ülkelerinin yönetenleri maalesef büyük zenginleşiyor. Vatandaşı yoksullaştırıyorlar, vatandaşın kutsal değerlerini kullanarak yoksullaştırıyorlar. Onun için Atatürk ve Atatürk’ün ilkelerini sadece Türkiye’de değil İslam coğrafyasında mutlaka ders olarak okutulması lazım. Laikliğin temel kuralı, kutsal değerlerimizin korunmasını sağlamak. Dinin siyaseti kirletmemesini sağlamak” dedi.

“GELENLER BURANIN DEĞERLERİNİ BİLMELİ”

Yusuf Barakat isimli Filistinli bir genç ise, Atatürk’ün Türkiye için ne kadar değerli olduğundan bahsederek gelen yabancıların da Atatürk’ü, Türkiye’nin değerlerini ve bayramlarını öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Barakat, “Geçenlerde 23 Nisan vardı. Yabancılar tatil olduklarını bile bilmiyor. Yabancılar Türkiye’de ikamet alıyorsa, buranın kurallarını bilmesi lazım. Aynı şey 10 Kasım için de geçerli. Saat 09:05 olduğunda Atatürk’ün öldüğünü bile bilmiyorlar. Atatürk yüz yıl önce laikliği getirdi” diye konuştu.

“NUTUK ARAPÇA VE İNGİLİZCE OLARAK DAĞITILMALI”

Yusuf Barakat, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise dünyada savaş istemediğini ve barışı getireceğini ifade etti. Filistin’deki insanlar için bir umut olduğunu söyleyen Barakat, ayrıca Atatürk’ü tüm dünyaya tanıtacak en iyi lider olduğunu dile getirdi.

Barakat şöyle konuştu:

“Filistinliler Kemal Kılıçdaroğlu’na çok saygıyla bakıyorlar, geldiği zaman barış getireceğini ifade ediyorlar. Kılıçdaroğlu, Filistin’in gerçek dostudur. Atatürk’ün hikayesini bütün dünyaya aktaracak kişidir.

Şu an ekonomi kötü durumda ama tost 20 lira ama Japonya savaştan sonra nasıl ayağa kalktıysa, Kılıçdaroğlu bunu yapabilecek bir insan. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan istediğim; barış getirmesi, insan savaş istemiyorsa zaten barış oluyor.

‘Ben Esad ile konuşacağım ve savaşı bitireceğim’ diyor. Kendisi gerçekten savaş istemeyen bir insandır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olduğu için aslında sizin adınıza seviniyoruz. En önemlisi Atatürk’ün ilkelerini anlatması lazım. Nutuk Arapça ve İngilizce olarak bu ülkelere dağıtılması gerekiyor

AKP’Lİ VATANDAŞLA, TEKİN ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Ziyaret sırasında AKP’li bir vatandaş ile Gürsel Tekin arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

“Çam Sakura Hastanesi yaptık, yola izin vermediniz” diyen AKP’li bir vatandaşa Tekin, “Vallahi billahi yalan söylüyorlar. Bunların yalanlarına inanma bana sor.” cevabını verdi.

“MARS’A GİDECEĞİZ”

AKP’nin insanları Mars’a götüreceğine inanan AKP’li vatandaşın, “Aya gittik Aya. Mars’a gideceğiz, Mars’a halen soğandan bahsediyorsun ya. Soğanı sizin belediyeler döktürüyor, çöpe attırıyor” sözleri karşısında kahkahaya boğulan Tekin, “Seni kandırmışlar” dedi.

“GERÇEK OLAN İNSANIN CEBİNDEKİ 20 LİRADIR”

AKP’li kişiye ekonomi üzerinden cevap veren bir genç ise, “Ekonomik durum çok sıkıntılı. Buradaki mesele sizin yol yapmanız, uçak yapmanız değil, gerçek olan insanın cebindeki 20 liradır. 20 lira sizin ekonomik durumunuzu belirler” ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin ve esnaf Boran Elmas

“AK PARTİ’NİN ÜYESİYDİM BİR DAHA OY VERMEYECEĞİM”

Boran Elmas isimli esnaf ise, eskiden AKP’nin üyesi olduğunu belirterek kavga istemediklerini ve bir daha AKP’ye oy vermeyeceğini dile getirdi.

Boran, “Ben karnımı doyurmak istiyorum kardeşim, açım. Ne yapacağım? Ben bakkallar oda başkanlığı yaptım zamanında. Eskiden gelip yazdırıyorlardı, ‘oradan 50 gram zeytin, 50 gram peynir ver’ diyorlardı. Yazdırıyorlardı, şimdi her şey aldı başını gitti. Makarna da aldı başını gitti. Ben AK Parti’nin üyesiydim, ona oy veriyordum, bir daha vermeyeceğim, kurban olayım şu işi bitirelim. Bu memlekete kim hayırlıysa o gelsin ama kavga istemiyoruz” diye konuştu.